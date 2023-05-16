西班牙古典吉他界天王塞恩斯來台演出

▲國際古典吉他大師帕博羅．塞恩斯-維耶加斯來台演出。（圖／新象提供）

生活中心／台北報導

西班牙古典吉他演奏家帕博羅．塞恩斯-維耶加斯來台，將於本月十七日晚上在台北國家音樂廳演出。這次演山曲目包含三種音樂元素，弗朗明哥音樂，是從地面上來的，舞者以腳踏地板；第二種是很西班牙的民謠，像在空中的韻律；第三是有歌手歌唱，唱出愛情或哀傷、失落、背叛等情愫。三種音樂結合，恰似「天地人」的概念。

帕博羅．塞恩斯-維耶加斯在古典吉他界享有盛譽，獲國際媒體讚賞為「西班牙文化傳播的使者」，美國音樂娛樂雜誌《告示牌》讚譽他是西班牙吉他的國際大使。

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吉他，可以說是能與最多人分享的庶民樂器，吉他同時跨界民謠、古典、弗朗明哥、流行、搖滾等樂種，也是一個文化交流的橋樑，最接近人的心的樂器。塞恩斯-維耶加斯在小時候就自許推廣吉他的使命，很自豪西班牙的音樂、文化。

塞恩斯-維耶加斯，6歲開始學吉他， 7歲首次面對觀眾演出，感動於觀眾的反饋，改變了他的一生：「音樂是全世界共通的語言，我要當音樂家，用音樂來交流，這是我的使命。」

「我19歲開始找經紀人，經過 10年努力，29歲才找到第一個經紀人。這10年我始終相信自己，即使花了很多精神，很辛苦，但是驀然回首，這其實是很好的歷練。」

2020年，帕博羅．塞恩斯-維耶加斯在指揮大師基里爾·別特連科的指揮下首次亮相柏林愛樂跨年音樂會。這是睽違40年以來，柏林愛樂交響樂團再次與古典吉他合奏，帕博羅．塞恩斯-維耶加斯是第一位。音樂會在柏林愛樂樂團舉行，塞恩斯-維勒加斯演奏了西班牙知名作曲家作品－羅德里哥的《阿蘭輝茲協奏曲》，這是古典曲目中最著名和最受歡迎的吉他協奏曲之一。演出獲得了廣泛的好評，許多人注意到塞恩斯-維耶加斯在詮釋音樂方面的技巧和敏感性；塞恩斯-維耶加斯重啟古典樂壇與古典吉他的合作，復興古典吉他的尊榮，他也成為「交響吉他」領域的領導者，國際古典吉他界的中流砥柱。

塞恩斯-維耶加斯曾與西班牙國家交響樂團，在指揮璜侯‧梅納帶領下演出羅德里哥三首為吉他及交響樂團而作的協奏曲，包括著名的《阿蘭輝茲協奏曲》。他也為Harmonia Mundi錄製專輯《Americano》，涵蓋美洲大陸豐沛的音樂遺產。現今，塞恩斯-維耶加斯是索尼古典旗下的專屬藝術家。

演出資訊：

西班牙吉他之魂 - 塞恩斯-維耶加斯 古典吉他演奏會

Soul of Spanish -- Pablo Sáinz-Villegas Guitar Recital

5月17日 (三) 19:30臺北國家音樂廳

演出曲目

葛拉納多斯：〈憂傷舞曲〉，選自《十二首西班牙舞曲》，作品37，第十首

Enrique Granados:“Danza Melancólica” from Danza Española, Op. 37, No. 10

葛拉納多斯：〈安達魯西亞〉，選自《十二首西班牙舞曲》，作品37，第五首

Enrique Granados:“Andaluza” from Danza Española, Op. 37, No. 5

羅德里哥：《祈禱與舞蹈》（向法雅致敬）

Joaquín Rodrigo: Invocación y Danza (“Homage to Manuel de Falla”)

泰雷加：《阿拉伯綺想曲》

Francisco Tárrega: Capricho Árabe

泰雷加：《淚》

Francisco Tárrega: Lágrima

泰雷加：《少女阿德麗塔》

Francisco Tárrega: Adelita

泰雷加：《阿爾罕布拉宮的回憶》

Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra

阿爾班尼士：〈紅塔〉，選自十二首特性小品集，作品92

Isaac Albéniz: Torre Bermeja, from Piezas Características, Op. 92

阿爾班尼士：《馬約卡島（船歌）》，作品202

Isaac Albéniz: Mallorca (Barcarola), Op. 202

阿爾班尼士：〈阿斯圖里亞斯（傳奇）〉，選自《西班牙組曲》，作品47

Isaac Albéniz: Asturias (Leyenda), from Suite Española, Op. 47