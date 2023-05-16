東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

▲東京妹子票選台灣最帥YTR！黃氏兄弟哲哲奪冠，TOYZ緊追在後。（圖／蔡阿嘎調查局，以下同）

記者邱晟軒／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎的「蔡阿嘎調查局」15日推出新影片，直衝日本東京街頭，調查了東京女生心目中的「台灣最帥YouTuber」是誰？票選結果出爐，網紅黃氏兄弟哲哲以8票勇奪冠軍寶座，而TOYZ也表現出色，以7票屈居亞軍的位置。

公布日本東京女生票選「台灣最帥YouTuber」，第一名為網紅黃氏兄弟哲哲，一共獲得8票；第二名則是TOYZ有7票支持。另外，第三名產生小小的懸念，蔡阿嘎、博恩、阿傑三人皆獲得3票，並列第三名；網紅HowHow則獲得2票，而館長、阿翰各自獲得1票；令人意外的是，網紅阿滴、蔡哥在這次票選掛蛋。

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針對這項票選結果，蔡阿嘎直言，「啊就真的接訪結果，不可能造假啊！請大家勇敢承認並接受這個事實！承讓了圈內的夥伴們」。

這場東京街頭票選也引起了廣大網友的迴響，，「哲哲第一名實至名歸❤白白淨淨」、「長相乾淨五官端正的哲哲，真的一眼看起來就很加分」、「哲哲真的很帥啦，第一名絕對是真的」、「最愛黃氏兄弟！恭喜哲哲得到第一名」；就連「黃氏兄弟」瑋瑋也現身留言，「難怪我跟他去日本的時候..感覺哲哲回頭率很高！大家都在看他」。

然而也有不少網友訝異表示，「阿滴居然零票」、「幫阿滴跟蔡哥QQ」、「我突然能理解為什麼結衣會嫁給星野源了」、「阿滴居然0，有點驚訝」、「原來阿滴跟蔡哥顏值同分」、「不是吧！同樣第三的人在台灣都排到第一了，博恩、阿傑」。