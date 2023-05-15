當貢丸遇上鳳梨！　老字號業者聯名推出「旺摃丸」限量上市　

▲「海瑞摃丸」與「旺萊山」聯名，推出含有鳳梨果肉的「旺貢丸」。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為行銷國產鳳梨，農委會農糧署今（15日）今「鳳梨加值商品發表會」，共有13家廠商發表以鳳梨為原料的新產品，老字號的貢丸品牌「海瑞摃丸」與食品業者「旺萊山」聯名，首度將鳳梨入菜，推出含有鳳梨果肉的「旺貢丸」，Ｑ彈多汁的貢丸搭配酸甜鳳梨果肉，市場詢問度相當高，首批限量上市。

農糧署今舉辦「鳳梨加值商品發表會」，共有13家廠商發表以鳳梨為原料的新產品，有廠商開發鳳梨雞塊、鳳梨香腸、鳳梨貢丸、鳳梨穀物棒等，還有鳳梨醬石斑魚等即食產品，以及運用鳳梨有的酵素生產的保健產品。

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農糧署長胡忠一表示，中國大陸從2020年禁止台灣鳳梨輸入，農委會積極推廣其他海外市場，也和大學端共同輔導國內廠商，開發更多鳳梨加工品，加工產品品質要好，原料也很重要，本次合作廠商預計採購1780噸的鳳梨進行加工，透過加工後，鳳梨加工品的價值可拉高到每公斤90元以上，預計可創造1億240萬元的產值。

胡忠一指出，今年鳳梨總產量為37萬噸，將規劃2萬公噸外銷，2萬公噸加強國內行銷與加工，截至上周五為止，鳳梨外銷已達1.3萬噸，其中外銷日本達1.2萬噸，而國內加工規劃量目標為1.2萬公噸，若加工業者用每公斤10元以上價格跟農民採購鳳梨，農糧署就會提供加工補助。