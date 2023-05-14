烏來中小學以原住民食材入菜　獲「學校午餐大賽優等」

▲烏來中小學以原住民食材入菜，參加學校午餐大賽獲優等獎。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市立烏來國民中小學營養午餐，由烏來當地的原住民籍廚師掌廚，經常融入烏來當地與原住民食材，日前榮獲社團法人大享食育協會2023年第六屆台灣學校午餐大賽總決賽優等，首次參賽就獲獎，以原住民特殊風味獲評審青睞。

代表烏來國中小參賽的李懿麟與黃彩鳳，都是烏來當地的原住民籍廚師，除了使用賽事主題的全穀類食材外，更融入烏來在地特有的調味料「馬告（山胡椒）」及「打那（食茱萸）」等，首次參賽就入圍總決賽並獲得佳績，二位獲獎廚師說，獲獎很開心，會繼續為學生們煮更好吃、更營養的午餐。

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校方表示，此次參賽團隊精心設計的競賽菜單，共有一主食加上四菜一湯，包含魅力四色小米飯、溪游小精靈、彩椒洋芋、珠蔥烘蛋、菠菜炒美白菇，以及芳香地瓜湯。菜色中的「溪游小精靈」是溪魚配上馬告（山胡椒）調味的胡椒鹽，而「彩椒洋芋」則是彩椒拌炒打那（食茱萸）所提煉出來的刺蔥油，最後以加入芳香萬壽菊所熬煮的「芳香地瓜湯」甜蜜收尾。





▲烏來中小學廚師李懿麟廚師(中)、黃彩鳳(右1)參加學校午餐大賽獲優等獎。（圖／新北教育局提供）

校長陳煌燿表示，學校近年來配合執行教育部推動偏鄉學校中央廚房計畫，感謝營養午餐團隊協助持續精進廚藝、研發菜單，並結合在地食材，提升營養午餐品質。該校7年級學生林有德說，每天都很期待午餐時間，都會把菜都吃光光。

新北教育局表示，烏來國中小配合新北惜食分享網推動「空盤運動—廚餘減量計畫」，鼓勵學生攝取足量午餐，勇於嘗試不同食物，透過創意料理提升學童食慾，並培養珍惜食物的美德。