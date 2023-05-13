南港建案塑膠管高處墜落...嚇壞路人　2個月後工人「17樓墜下」慘死　

記者邱中岳／台北報導

台北市南港區一處興建大樓工地，3月時發生塑膠管掉落意外，過程被民眾拍下PO網，驚險影片今(13)天曝光後引發民眾熱議，但意外發生兩個月後，南港分局警方5月8日接獲通報，指有工地工人6日時從17樓施工，因站在支撐不足的板模上，導致不慎墜落14樓，且當時未綁安全帶，工地人員見狀立刻通知救護車前往，送往醫院後宣告不治。

警方調查，67歲的王姓工人，在6日於北市南港區東明街、興南街口一處建案施工，於17樓施作電梯井作業，在搭建的模板上施工，可能支撐不足導致模板掉落，王姓工人也跟著墜落。

▲南港工地工人，因臨時板模支撐不足墜落，搶救2天後不治。（圖／翻攝自爆料公社二社）



因當時王並沒有綁安全帶，所以墜落後卡在14樓，工地人員見狀立刻通知救護車到場處理，但是經過2天搶救，王姓工人仍在8日因頭顱重創，導致顱內出血併腦血流循環衰竭宣告不治。

家屬在8日前往南港分局辦理除戶作業，因王姓工人當天沒綁安全帶，導致墜落3層樓身亡，北市府勞檢處也立刻趕往現場查看，目前將釐清是否有工安疏失。

據悉，該工地才在3月左右發生，有塑膠軟管從10樓掉落，最後掉在建地內，所幸當時並未砸傷人，但沒想到事隔2個多月後，又有工人因未繫上安全帶，導致發生工安意外身亡。