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才剛生3女1男！她「9個月後又懷4胞胎」糾結要生嗎...結局超悲傷

中國浙江一名人妻，去年6月生下4胞胎，隔9個月又懷了4胞胎。（圖／翻攝自抖音）

▲人妻去年6月才生下4胞胎，隔9個月又懷了4胞胎。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

超罕見！大陸浙江有一名31歲郝女士，去年6月成功生下1女3男的4胞胎，時常在社群平台分享日常生活，紀錄孩子的成長過程，沒想到今年4月中旬，她宣布自己又懷孕了，而且還是4胞胎，讓她面對艱難抉擇，猶豫到底該不該生。

郝女士的家族有多胞胎的遺傳基因，已經連續3代都生了雙胞胎，她向《新黃河》透露，去年6月26日生下龍鳳4胞胎，為此請了2個保母，但還是忙不過來，只好辭掉工作，自己留在家親自照顧。過了9個月，今年4月16日突然感覺不舒服，有懷孕徵兆，做了檢測確定再次懷4胞胎。

夫妻倆得知消息後憂喜參半，開心的是通過自然懷孕有了愛情結晶，但是擔心孩子會給家庭帶來更多經濟壓力，她將此事透過直播分享，不少網友紛紛送上祝福，但也有人抱持懷疑。

郝女士的家族基因遺傳，連3代都生雙胞胎。（圖／翻攝自抖音）

▲郝女士的家族基因遺傳，連3代都生雙胞胎。（圖／翻攝自抖音）

對此，郝女士發布影片解釋：「我就是那個生了4胞胎又懷了多胞胎的寶媽」，坦言一開始沒打算公布，因為被很多人說是騙流量、假懷孕，一怒之下公布去醫院檢查的影片，以為會風平浪靜，卻遭到更多人懷疑，她強調這次的4胞胎是意外，「因為我們是有防範的，但是沒有想到4個孩子又組團來找我了。」

醫生警告，郝女士從第1次剖腹產到第2次懷孕，前後僅相差9個月，風險很大，4胞胎只能在子宮裡7個月或6個月，剖腹出來後可能會有很多問題，因此弊大於利，而且評估狀況不理想，不建議她再生，「剖宮產後9個多月懷孕，本身子宮瘢痕愈合就不是在最好的階段，再加上多胞胎，孕期子宮破裂的風險就會明顯地增加。子宮破裂時，新生兒存在死亡或神經損傷風險」。

郝女士宣布孩子沒了的消息。（圖／翻攝自抖音）

▲郝女士宣布孩子沒了的消息。（圖／翻攝自抖音）

郝女士最近一直在各大醫院奔波，目的是做評估，「看看這個4胞胎到底是能生還是不能生」，即使沒有醫生建議她生下來，但是她的脾氣比較倔，「我現在不單單是肚子裡孩子的媽媽，我也是4胞胎一帆風順的媽媽」，如果盡力後沒有留下來，最起碼她會安心一點，但如果可以留卻沒留，這輩子都會有遺憾，「我只想得到一個好的答案，我只想我以後不會覺得遺憾就好。9日她在抖音平台宣布壞消息：「很抱歉讓那些關心我的朋友們失望了，我到最後還是沒能把這個第2胎的4胞胎留住，沒有辦法…」，語氣中充滿無奈和不捨。

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