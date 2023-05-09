日月潭還是缺水　6月亞洲公開水域游泳錦標賽停辦！延到明年

▲第11屆亞洲公開水域游泳錦標賽因日月潭水情影響，將延至明年辦理，圖為3月底的伊達邵碼頭。（圖／資料照片，記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

最近一波鋒面帶來可觀雨量、為苦於乾旱的中南部稍微解渴，不過原定今年6月首度在台灣日月潭舉辦的第11屆亞洲盃公開水域游泳錦標賽，因亞洲游泳總會根據3、4月間水情數據，評估日月潭水位下降、不利於舉辦賽事，已去函中華民國游泳協會及南投縣政府，確定本屆賽會延期至明年辦理。

根據水利署防災資訊網監測數據，日月潭水庫自5月6日至8日，總進流量達444.01萬噸、總出流量為102.39萬噸，實質進帳超過340萬噸，今天水位為741.42公尺、蓄水率為58.22%，水情已止跌回穩，可惜仍來不及讓公開水域游泳亞錦賽順利開辦。

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南投縣政府指出，該項賽事原訂於6月1日至6日於日月潭伊達邵水域登場；亞洲游泳總會來函表示，於4月評估水情後，對於日月潭目前缺水情況，及5、6月是否能降雨並水位回升難以預測，恐將對游泳運動員構成重大風險，又因亞洲國家選手備戰9月杭州亞運會及與各項國際賽事期程之衝突，決定將賽事延期至明年舉辦。

縣府表示，對於未能將選手精湛的泳技及日月潭美麗風光行銷至世界各地，深感惋惜，但延賽是亞洲游泳總會基於對選手的保護和專業考量所做的決定，將全力配合，也期望在亞洲游泳總會、中華民國游泳協會及本府三方通力合作下，讓明年的賽事能圓滿順利。

我國公開水域游泳國家隊劉曜彰教練表示，很感謝教育部體育署、南投縣政府及中華民國游泳協會傾力合作，申辦第11屆公開水域亞錦賽在風景秀麗水質佳的日月潭舉辦；惟天候不作美，旱象不可預期因素，對積極備戰我國選手而言難免會有些遺憾，不過能專心準備杭州亞運會也是美事，並建議明年賽事日期規劃能避開可能發生旱象季節，讓我國好手能在國土上大顯身手、為國爭光。