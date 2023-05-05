租特斯拉掉天坑傳「保險不理、限期賠230萬」！車主澄清：不實言論

▲竹北路發生天坑「吞掉特斯拉」事故。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

竹北莊敬六路一處建築基地旁上月27日發生馬路坍塌意外，一輛才落地一個月的特斯拉當埸掉入坑洞，事後了解，這輛特斯拉是賴男向租賃公司租來的，但近日有傳聞指出，建商和保險都不願理賠，且車商還要求賴男要在本月19日前清償230萬元車款。對此，賴男5日出面澄清，否認這類說法。

對於外傳掉入天坑的特斯拉因乙式保險，以及保險局副局長林志憲曾表示看法，「責任險確定不賠，車體險才有賠，而且依目前狀況恐怕得投保最貴的甲式一定有賠！」導致恐無法全賠的說法，賴男5日出面否認，強調目前保險公司只回覆尚未確認權責單位，但是理賠案件目前依照正常程序進行中，對於無法理賠或是無法全額理賠的說法並不正確。

賴先生強調，他和租車公司是訂4年租約，由於交車後僅1個月就發生意外，因此得提前解約並付違約費用，不過租賃業者並沒有要求他在全案還在調查之際，就必須趕在19日之前處理這個款項，且租賃業者也有善意提醒，若有順利釐清肇事責任跟負責單位，要像對方表明除了賠償車價，還要加上違約金，總共230萬。

賴先生表示，針對近日不實言論造成他二次傷害，將對謠傳者保留法律追訴權。

據了解，「竹北天坑」事後若要鑑定可分為「道路安全鑑定」與「天坑原因鑑定」兩部分，光道路安全初步報價就百萬起跳，更慘的是，這只是針對「道路安全鑑定」部分，技師只能針對目前豐采520周邊道路進行安全檢測，找出可能危害風險，但若是要鑑定此次天坑主因，一些技師私下也表示「根本無法取得完整資料報告，恐無人敢接」。