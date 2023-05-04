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快訊／竹聯幫旭仁會6人涉組織犯罪！會長「瘋狗偉」羈押

▲刑事局2日下午宣布逮捕竹聯幫旭仁會幫眾及會長瘋狗偉15人。（圖／記者黃哲民攝）

▲刑事局2日下午宣布逮捕竹聯幫旭仁會幫眾及會長瘋狗偉15人。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會及天道盟太陽聯盟，3月間陸續高調大辦春酒，還以多輛超跑、旗袍辣妹造勢，引起警政署長震怒，下令全台同步大掃黑！刑事局2、3日發動2波拘提行動，逮捕竹聯幫仁堂旭仁會會長「瘋狗偉」陳泉偉等共15人到案，其中陳泉偉等6人涉組織犯罪等罪，北檢檢察官複訊後聲押禁見，深夜11時許法官裁定瘋狗偉和另一名陳男羈押，1人前一天先交保，阮男30萬元交保限制住居，李、廖男各5萬元交保。

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