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歐盟晶片法圓夢台灣扮要角　談互利得打好算盤

 ▲▼晶片、半導體。（圖／路透）

▲「歐盟晶片法」為歐洲晶片自主化設定的目標，但晶片生產沒有台灣則困難重重。（圖／路透）

文／中央社

7年內半導體產品全球市占率翻一倍，這是「歐盟晶片法」為歐洲晶片自主化設定的目標。歐盟晶片大夢，沒有國際合作辦不到；晶片生產國際合作，沒有台灣則困難重重。

歐盟晶片法（EU Chips Act）在4月18日經提案的歐洲聯盟執行委員會（European Commission）與歐盟兩大立法機構歐洲議會（European Parliament）、歐盟部長理事會（Council of the European Union）三方協商達成共識，距離議會和理事會正式背書、完成立法只差一步之遙。

也就是說，這個預期帶動430億歐元（約新台幣1.4兆元）官民投資，打造歐洲晶片供應鏈韌性的法案，今年內就會實施。

它的具體目標，是將歐洲在全球半導體產品的市占率從目前不到10%，提高到2030年占20%以上。幾乎所有外界評論都認為極難達標，但歐盟方向已定，晶片列車正在鳴笛。

除了歐洲本土兩大晶片廠英飛凌（Infineon）、意法半導體（STMicroelectronics）都宣布將分別在德國、法國建新廠，與國際夥伴更密切合作則是歐盟晶片法明言的成功基石，包括邀請外國企業赴歐投資設廠。

晶片法立法說明（Recital）第7條指出，執委會應在未來成立的歐洲半導體委員會（European Semiconductor Board）協助下，與第3國建立夥伴關係。

多位歐洲議會議員都對該條提出修正案，直接點名「第3國合作」對象包括擁有半導體產業優勢的美國、日本、韓國及台灣，並添加「晶片外交」倡議字句。如此凸顯台灣的作法在歐盟法案文本非常罕見，看得出許多議員努力想把台灣拉上歐盟檯面的用意。

不過，要求不具名、僅提供背景參考的執委會官員向中央社記者證實，經前述三方協商後，點名4國的修正文字已被刪除，但保留與「國際戰略性夥伴」特別加強合作等敘述。

雖然用字保守，極力避免凸顯台灣帶來政治聯想，但歐盟拚晶片，仍積極想抓住台灣。歐盟執委會負責內部市場政策的執行委員布勒東（Thierry Breton）在晶片法三方協商過關後不久，就安排會見了台積電代表。

目前歐盟國家在半導體合作上最積極拉攏台灣的有立陶宛、義大利和德國。

其中，台積電德國設廠與否最受討論。包括歐盟晶片法草案原本規定只補貼給「最領先」（first of a kind）技術，但台積電有興趣在德國設立的是28奈米、車用為主的成熟製程晶片廠。歐洲輿論將此歧異視為台積電設廠重要變數之一。

這項顧慮在晶片法三方協商後獲得解決，補貼對象放寬到整條產業鏈且不限於最先進科技，等於為全球三大晶片製造商台積電、三星，以及已宣布在德國設廠但仍為補貼額度與德國政府討價還價的英特爾（Intel），打開更大空間。

但台灣究竟該如何評估與歐盟的合作？論成本，歐洲條件比美、日差；論交情，連歐洲政治新聞網站Politico分析歐洲能否吸引台積電設廠的背景時，都直指美國提供台灣軍售、日本為台灣認真思考調整防衛政策，而歐洲只有「非軍事和道德支持」。

歐洲智庫布魯塞爾經濟暨全球研究所（Bruegel）資深研究員艾莉西亞（Alicia Garcia-Herrero）接受中央社採訪時主張，在歐洲投資設立晶片廠對台灣有好處。

首先是市場。「你不會想要錯過目前全球最大的工業產品出口目的地，比中國市場還大，」她說，加上歐洲將會降低依賴自中國進口的半導體成品，「可能也會降低對台灣過高的依賴」，因此台灣除了美、日，也該在歐洲設廠。

其次是韌性。「擁有晶片廠不足以建立供應鏈韌性，台灣並未主導（半導體上游的）關鍵領域，所以從產業鏈來看沒有人具備足夠韌性，歐美沒有，台灣也沒有。」她認為對台灣而言，分散製造到海外才能帶來更多韌性。

艾莉西亞另指出，德國並非歐洲設廠地點首選。因為在歐盟減碳制度下，傳統能源成本將會非常高，而歐洲國家目前綠能供應占比最高的是葡萄牙和西班牙，考量整個製造成本、工程師成本，她認為南歐的西、葡最適合成為歐洲半導體生產基地，「對台灣也會是個好生意」。

西班牙政府正積極拉攏三星。去年11月總理桑傑士（Pedro Sanchez）出訪南韓時，就當面向三星電子會長李在鎔提出設廠邀請。

不過「韓國商報」（Business Korea）指出，雖然歐盟晶片法祭出補貼，不論三星或海力士（Hynix）都不太可能增加在歐洲的生產，尤其三星已宣布將投資高達300兆韓元（約新台幣6.89兆元）在南韓本地擴產，短期內難有餘裕向外擴張。

看來看去，歐盟想追求晶片法成效，台灣是個不能輕易放棄的夥伴。

瑞典智庫「安全與發展政策研究所」（ISDP）兩位研究員諾丁（Johannes Nordin）、斯坦克爾（Larissa Stünkel）去年8月聯名發表文章，建議歐盟別只想著要先進晶片廠，該瞭解台積電想要什麼，同時，最好也要多瞭解台灣政府的優先考量是什麼。

他們認為，歐盟目前對台灣的許多政策太過被動，「如果布魯塞爾（指歐盟總部）認真想要（與台灣）交往，它將需要比口頭上支持拿出更多的互惠」。

歐盟想降低對外晶片依賴，台灣擔心半導體「矽盾」變薄，兩邊各自地緣政治及經濟的利益「怎麼換才划算」，需要好好坐下來談。

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