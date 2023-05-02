妙齡女新手上路「汽車熄火發不動」　警一看發現她少做這件事

▲新手女駕駛汽車熄火「顧路」誤認拋錨，中興警方協助排檔化解窘境。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

剛考上駕照不久的25歲顏姓女子日前開車上路，車輛突然無法發動，情急之下報案求助；警方到場發現車況尚佳，研判並非機件故障導致熄火，進入駕駛座查看，果然發現檔位還在D檔、自然無法發動，也讓顏女破涕為笑，頻頻向員警致謝。

中興分局府西派出所員警陳弘霖日前執行勤查勤務，勤指中心轉報有部自小客車停放在中興新村中正路上且車上沒有人，員警獲報到場了解，25歲顏姓女子表示停等紅燈時，車子突然無法發動，員警進入駕駛座察看，發現車子檔位在D檔當然無法再啟動，將檔位推入P檔後順利發動汽車，化解新手駕駛窘境。

中興警分局指出，府西派出所員警陳弘霖日前晚間執行勤區查察勤務時，2顏姓女子打110報案，稱其轎車在停等紅燈時，突然無法發動，已經聯繫道路救援服務，並於車輛前、後方放置故障標誌。

陳弘霖隨即到場了解，見該車為新車，研判應該是操作不當，取得顏女同意後進入駕駛座查看，發現車子檔位在D檔，將檔位推入P檔後順利發動汽車，瞬間化解新手駕駛窘境，顏女表示當時正感無奈，所幸遇到熱忱員警的幫助，讓她感到非常窩心。