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ETtoday新聞雲支援直播

圖一：2023第四屆世新大學全國主播大賽「我世新主播」決賽選手、評審與主辦團隊合影。（圖／世新大學提供）

▲ 2023第四屆世新大學全國主播大賽「我世新主播」決賽選手、評審與主辦團隊合影。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

全國擁有主播夢的學生首嘗追夢舞台！2023第四屆世新大學全國主播大賽「我世新主播」決賽於昨（4/30）日在世新國際會議廳舉行，大專院校組共有全國100位好手報名、25人晉級決賽，經過三輪關卡後由臺大大氣系賴昀佳抱走第一名、世新新聞系黃于庭獲得第二名，第三名為銘傳廣電系闕伯晏；高中職組有近60名好手參加、22人晉級決賽，最終由新北市新莊高中楊依瑄贏得第一名、基隆市暖暖高中莊舒羽拿下第二名，第三名是臺北市明倫高中徐寬。

圖二：世新大學校長陳清河（左六）感謝主持播報社、決賽評審與贊助企業合力辦好活動。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新大學校長陳清河（左六）感謝主持播報社、決賽評審與贊助企業合力辦好活動。

今年首次納入高中職組的「我世新主播」大賽，為讓更多在校園中的播報人才被看見，在籌備階段積極跑校宣傳，獲得空前回響，總人數創新高外，也有遠從花蓮來比拚的選手。主辦單位世新大學主持播報社社長王秋涵表示，今年的活動規模盛大，非常感謝校長陳清河、學務處和公共事務室前後的協助，尤其陳校長牽線ETtoday東森新聞雲與華視新聞台的支持與資源，才會有本屆的報名盛況，決賽過程也全程在ETtoday直播，觸及更多有志一同的學生。

世新主持播報社與「我世新主播」大賽創辦人李靖也為了活動返回母校，他指出，當年他就讀世新的管理學院，但因為「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色，讓他擁有了一身的傳播專業能力，像是口語表達、溝通說服等，不論在校就讀與步入職涯皆享有許多「傳播紅利」。當年他與一群志同道合的好同學，希望在課餘時間發揮所學而創辦的社團與比賽，如今持續傳承並深入高中職，對學弟妹來說能獲得辦理大型活動經驗，對學校而言則能把學校品牌推廣出去，更重要的是，能讓他們這些畢業校友回饋母校，也感念在校學習時受到很多學長姐、師長的照顧。

圖三：來自全國的大學生、高中生透過此次競賽在世新大學一圓主播夢。（圖／世新大學提供）

▲ 來自全國的大學生、高中生透過此次競賽在世新大學一圓主播夢。

「我世新主播」決賽安排了突發新聞、氣象播報和現場連線等三項關卡，在基礎的播報技巧上，考驗選手們應變突發狀況能力、圖卡簡報播報能力、整合現場資訊連線能力。決賽評審群有華視新聞主播葉映彤、莊雨潔與林奕雯，以及ETtoday新聞雲主播黃凱翊。

現任華視晚間新聞主播葉映彤誇讚主辦單位，活動整體過程順利、環節清楚，下次舉辦將時間安排更緊湊會更好，也勉勵參賽學生，只要盡力了就值得，結果與名次不重要，重要的是過程與留下的經驗。身兼多職的ETtoday新聞雲午間新聞主播黃凱翊也表示，以大學生主辦來講，整場比賽非常的專業，設計的關卡展現出世新學生對傳統媒體與網路媒體特性的掌握與專業能力。

圖四：世新大學校長陳清河（左）頒發感謝狀予支援大賽直播的ETtoday新聞雲。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河（左）頒發感謝狀予支援大賽直播的ETtoday新聞雲。

看見學生社團打破科系院校的界線與年級能力的限制，世新大學校長陳清河表示，非常了解籌辦一場全國比賽的困難，甚至是橫跨了大學與高中，期待各校優秀學生藉此深入認識世新、選擇世新，也特別感謝在傳統媒體與網路媒體的兩大品牌支持，以及眾多企業肩負起社會責任與永續精神，將CSR結合USR發揮出最大效益，其中創辦校園鑫馬獎的泰元國際開發，也贊助了世新即將迎來的眾多活動，包括此次的主播大賽、校園徵才博覽會、世鑫獎等大型活動。

世新大學學務長胡全威也指出，大二的學生在學長姐與畢業校友的帶領下，有系統的籌劃全國大賽，甚至在宣傳期間也有很多校友主播主動參與，前進各個高中及大學分享，又獲得校長引薦許多資源讓活動成功辦理，處處展現了世新人「人脈廣、凝聚力很強」的特色，只要學校有需要就願意伸出援手，令人感動，也成就了每位參賽選手心中的主播夢。

圖五：2023第四屆世新大學全國主播大賽「我世新主播」決賽現場匯聚全國好手同場比拚。（圖／世新大學提供）

▲ 2023第四屆世新大學全國主播大賽「我世新主播」決賽現場匯聚全國好手同場比拚。（圖／世新大學提供）

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