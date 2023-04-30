狗狗遭棄養「徒步逾64公里」跑回舊家！　剛被認養就脫逃

▲庫柏被遺棄後，徒步逾40英里（約64公里）跑回舊家。（圖／翻攝Google Maps、臉書Nigel Fleming）

記者吳美依／綜合外電報導

英國北愛爾蘭一隻黃金獵犬庫柏（Cooper）被遺棄在收容所，才剛跟著新主人回家不到1小時就趁機脫逃，走失將近一個月後，竟被以前的鄰居發現正朝著舊家方向跑去。在25天的時間裡，牠獨自穿越樹林、田野、都市與鄉間道路，徒步逾40英里（約64公里）路程，從全然陌生的地方，回到從小長大的家裡。

綜合外媒報導，庫柏因為前主人無法飼養而被送到收容所，未料剛被認養就走失，從蒂龍郡鄧甘嫩鎮（Dungannon）的新家一路跑回倫敦德里郡的小鎮托伯莫爾（Tobermore）。

▲庫柏的協尋傳單。（圖／翻攝臉書Lost Paws NI）

新主人奈吉爾（Nigel Fleming）到收容所尋找有緣毛孩，想要替自家黃金獵犬莫莉（Molly）找伴，沒想到第一次帶兩犬一起散步，庫柏卻突然掙脫，「牠真的跳過莫莉（的身體），把車門扳開到足以從我身邊跑掉。這是一場災難，這個可憐的小男孩不知道自己在哪裡，就這樣跑不見了。我試著追在後面，但牠一瞬間就消失，於是搜索就開始了。」

走失寵物協尋慈善機構Lost Paws NI在社群媒體分享貼文，並且挨家挨戶探訪。他們收到線報指出，曾有農夫看過庫柏，但未對羊群構成威脅，所以沒有特別留住狗狗。4月22日，民眾看到很像庫柏的狗狗穿越田野，在房屋附近徘徊。5天後終於收到好消息，趕緊聯繫奈吉爾。

▲庫柏已經平安回到新家適應。（圖／翻攝臉書Nigel Fleming）

奈吉爾非常開心庫柏一切平安，也很感謝大家的幫助。他已經把毛孩帶回家重新安置適應，庫柏如今瘦得不得了，非常需要睡飽、補身體和洗個熱水澡，「希望牠現在永遠回家了，但我已經增加一些預防措施，以防牠覺得自己有必要再次掙脫。牠經歷了很多。」

Lost Paws NI發言人表示，「庫柏是一個聰明的男孩，本能帶牠回到自己熟悉的地方，我永遠不知道牠是如何做到的，但牠確實做到了。沒有食物、沒有遮風蔽雨的地方、沒有幫助，只有頑強的決心和不可思議的鼻子。」