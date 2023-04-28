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foodpanda城市巡迴按摩又來了！千名外送夥伴紓壓　分享Chill金句還能做公益

▲▼foodpanda,城市巡迴按摩,紓壓。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda為外送夥伴舉辦城市巡迴按摩活動。（圖／foodpanda提供，下同）

消費中心／綜合報導

不論艷陽、下雨或寒流，總有許多外送夥伴穿梭在大街小巷，四處奔波只為將餐點及商品即時送達顧客手中，外送夥伴辛苦了！德商foodpanda響應四月「壓力關注月」並且守護外送夥伴的健康，與雙連視障關懷基金會再度合作「城市巡迴按摩」活動，邀請全台超過1200名外送夥伴參與，讓粉紅英雄紓壓「Chill嗨嗨」。本次活動以號召外送夥伴「關注身心健康」與「響應公益」為核心理念，落實foodpanda外送夥伴360安心計畫。為了呼籲夥伴們響應公益，foodpanda鼓勵參與活動的外送夥伴透過社群分享指定活動照片與互動金句。每當一位外送夥伴分享、foodpanda即捐贈10元至雙連視障關懷基金會「幫盲視障獨居老人」專案，讓夥伴的感謝實際回流到公益，創造溫暖的善意流動。

按摩紓壓「Chill嗨嗨」再抽萬元好禮　foodpanda全方面守護夥伴健康　

foodpanda於2022年首度推出城市巡迴按摩活動，收到外送夥伴廣大迴響及好評，今年除了持續推動巡迴按摩並邀請視障按摩工作者為外送夥伴紓壓按摩外，還特別規劃滿載正能量金句的「ㄑㄧㄡˋ」一下開運籤筒，讓每位夥伴身心靈都能「Chill嗨嗨」。有外送夥伴現場抽到「粉紅英雄旗開得勝，萬事如意包你嗨」的金句笑開懷，迫不及待與開運金句合照並分享到個人社群，期待有機會抽中減壓按摩椅、日本來回機票等萬元紓壓好禮。同時，foodpanda還準備了4步驟紓壓教學，讓外送夥伴能夠把此知識帶進日常中，利用休息時間就能舒緩筋骨，放鬆身體。

foodpanda用城市巡迴按摩行動力挺夥伴並關注視障工作權，透過與雙連視障關懷基金會合作，建立有溫度、更友善的合作關係，期盼用按摩守護外送夥伴身心健康，並提醒每位夥伴留意自身健康！

▲▼foodpanda,城市巡迴按摩,紓壓。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda外送夥伴體驗紓壓按摩服務。

履行企業責任創造「共好」價值　城市巡迴按摩紓壓又能做公益

外送服務已成為許多人的日常，整體需求攀升的同時，外送夥伴數量也逐年攀升，2023 foodpanda城市巡迴按摩活動特別擴大舉辦，共到訪台北、桃園、新竹、台中、台南與高雄等六個城市，邀請更多視障按摩工作者參與，為上千名的外送夥伴紓壓按摩。來自台北的外送夥伴開心表示「外送免不了有身體跟心理的壓力，感謝foodpanda的紓壓按摩，讓我馬上又有活力繼續奮鬥！」透過夥伴的正面回饋，展現活動的意義及價值。

2023粉紅英雄Chill嗨嗨城市巡迴按摩，不僅傳達foodpanda對於外送夥伴的重視，更不忘履行企業社會責任，在守護外送夥伴健康的同時，延伸公益的溫暖、保障視障朋友工作機會。又能為騎乘機車外送而腰背、肩頸痠痛的夥伴們紓解壓力，彼此創造「共好」價值，再透過互動活動環節的規劃，幫助上百位外送夥伴響應公益，並由品牌捐出善款，期待拋磚引玉的效應不斷延續。

▲▼foodpanda,城市巡迴按摩,紓壓。（圖／foodpanda提供）

▲視障按摩師傅與foodpanda外送夥伴合影。

foodpanda實踐外送夥伴360安心計畫　成為粉紅英雄最堅強的後盾

外送夥伴從早到晚在城市中奔波，為了打造友善安全的永續外送環境，foodpanda自2020年打造「外送夥伴360安心計畫」，提供夥伴全方位保障，計畫涵蓋上線前的外送安全計畫、外送中的外送守護計畫，以及下線後的幸福自造計畫，本次巡迴按摩活動便是計畫環節的其中之一。foodpanda全面升級對全台夥伴的照顧，除了提供一次性急難救助子女獎助學金申請機會外，也舉辦巡迴健檢、感恩餐會、公益按摩等活動，各方面幫助夥伴感到幸福，在放鬆過後，再次踏上美好的開始。

►詳見官網：https://pandarider.foodpanda.com.tw/360safeplan
 

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