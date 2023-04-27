快訊／驗出首兩例「本土大角星」！指揮中心快解編「疫情微升6%」

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞出席終場記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心將於5月1日解編，今（27）日舉辦終場記者會，指揮中心發言人羅一鈞公布最新數據通報，上周平均每日新增99例併發症，13例死亡，併發症比前一周微升6%；另公布最新變異株定序結果，驗出首兩例本土「大角星」的新型Omicron變異株XBB.1.16。

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▲指揮中心4/27公布變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內自3/20新制實施後，上周( 4/21-4/27)每日平均新增99例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前一周( 4/14-4/20)之每日平均新增93例略升。

上周平均每日新增13例死亡，亦較再前一周( 4/14-4/20)之每日死亡平均數13例持平；死亡個案中，98%具慢性病史、74%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上。綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情持續處於低點。

▲指揮中心4/27公布新冠肺炎中重症及併發症病例趨勢。（圖／指揮中心提供）

在變異株部分，羅一鈞表示，上周驗出國內首兩例俗稱大角星的新型Omicron變異株XBB.1.16。個案分別是一名北部70多歲女性，本身有高血壓、癌症等病史，沒有出國旅遊史，3月31日出現發燒、咳嗽，隔天自行快篩陽姓，到醫院就醫，PCR陽性確診，因為有肺炎需要氧氣安排住院，有使用瑞德西韋等藥物，屬於中症個案。另一例為北部80多歲女性，為輕症個案，本身有慢性肺病史。但XBB變異株仍以XBB.1.5 占最多，後續趨勢還需追蹤。

指揮中心指出，上周新增檢出 151例Omicron亞型變異株。其中 107例本土個案分別為 67例BA.2.75、26例XBB (含18例XBB.1.5、6例XBB.1.9、2例XBB.1.16)、8例BQ.1、6例BA.5；另44例境外移入分別為37例XBB (含23例XBB.1.5、5例XBB.1.9、6例XBB.1.16)、4例BA.2.75、3例BQ.1。

近四周監測總計，本土主流病毒株仍為BA.2.75 (61%)，其次為XBB (25%)及BQ.1 (7%)，須持續密切觀察。 WHO表示XBB、CH.1.1、BQ.1、BA.2.75及XBF等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，而全球XBB及其衍生變異株佔比約88.7%，以XBB.1.5為多(50.8%)，另XBB.1.9.1(7.9%)及XBB.1.16(4.2%)佔比上升，現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，全國COVID-19疫情近三周緩升，惟尚屬穩定。併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等併發症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身及他人健康。

▲指揮中心4/27公布全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢。（圖／指揮中心提供）