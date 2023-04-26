顏寬恒3罪狀曝！竊佔國有地331坪　還狂詐助理費108萬

▲顏寬恒貪汙罪起訴。（圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

台中市第二選區立委補選落幕，但前立委顏寬恒家族違建案依舊受到矚目，而台中地檢署檢調以顏寬恒夫妻涉嫌竊佔、偽造文書等罪嫌為由，於3月28日將兩人帶回調查，訊後分別諭知兩人以1000萬元、500萬元交保候傳。然而，事隔不到一個月，台中地檢署今偵結，將顏寬恒依貪汙等罪嫌起訴。

顏寬恒這間莊園豪宅佔地約1250坪，並且登記在妻子陳麗淩名下，主要由顏寬恒的母親與其他家人居住，但2021年卻傳出該豪宅除了有2處違建外，還侵佔國有地達331坪，包含地下室一層、屋前雨遮、天井封閉、垂直增建一層、圍牆等，台中市都發局認定後要求顏家限期拆除。

違建及侵佔國有地事件發生後，顏寬恒一家人火速搬出該豪宅，並決定把豪宅以市價5折（約4500萬元）賣給澤序設計公司。不過，檢調卻查出，顏寬恒與一名林姓男員工在這之前先以借款方式，將4541萬元「借」給澤序設計公司張姓負責人，再由張向顏寬恒夫妻與顏寬恒弟弟顏仁賢買下該豪宅，檢方認定顏寬恒等人涉嫌就房地產權間移轉有虛偽不實登記而涉嫌假交易。

▲▼顏寬恒沙鹿豪宅現況。（圖／記者游瓊華翻攝）

另外，檢調也查出，顏仁賢位於中市南屯區楓樹段817地號的土地，2015年闢建招待所（俗稱817招待所），卻占用相鄰的國有地，闢建警衛室、大門、通道、圍籬、棚架等建物，以此竊佔上開國有地部分土地約140平方公尺。

至於貪汙部分，顏寬恒在立委任期時聘請林男擔任公費助理，聘期自2018年1月至2020年1月，月薪4萬元，但實際上這筆錢卻被顏寬恒拿來扣抵與立委職務無關的私人支出，包括車款代付費用、住宅費用等，詐領金額多達108萬餘元。

台中地檢署表示，顏寬恒涉犯貪汙罪、竊佔罪，今偵結起訴，顏與林姓員工被檢方認定涉犯貪污治罪條例，利用職務機會詐取財物、偽造文書、竊佔罪，另外陳麗凌、設計公司張姓負責人涉偽造文書罪，顏仁賢依竊佔罪起訴。