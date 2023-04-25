天花板燒到崩塌！印尼購物中心「火舌直竄」畫面曝光　37人急送醫

▲印尼Trans Studio購物中心24日晚間7時許發生火警。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

印尼一間購物中心24日晚間發生火警，由於當時正值開齋節假期，所以賣場內擠滿人潮。從網路上曝光的影片可以看到，火勢疑似從2樓一間店面竄出，燃燒的裝飾物不斷掉落，一路迅速延燒，後來天花板還整片直接掉落，畫面相當恐怖。

Lokasi awal dugaan sumber kebakaran yg terjadi di Trans Studio Mall (TSM) Makassar petang hingga malam ini. pic.twitter.com/62ay3QqFNY — Daeng Info (@Daeng_Info) April 24, 2023

根據《鏡報》報導，位於南蘇拉威西省（South Sulawesi）錫江市（Makassar）的Trans Studio購物中心24日晚間7時許發生火警，由於當時正值開齋節假期，所以賣場內擠滿人潮。從民眾拍攝的現場畫面發現，起火點疑似是在2樓的其中一間店鋪，當時店內大門周圍的裝飾突然竄出火苗，接著越燒越烈。

Salah satu bagian Trans Studio Mall Makassar yang terbakar malam ini pic.twitter.com/WCADBsBRtc — Daeng Info (@Daeng_Info) April 24, 2023

從其他畫面可以看到，由於店鋪大門疑似由許多易燃物裝飾，導致火勢迅速延燒，原本還有許多民眾在旁邊圍觀錄影，但才短短幾分的時間，火勢已完全擴大到周圍，黑煙佈滿整個商場天花板，民眾開始尖叫奔逃，後來連天花板都被燒到整片掉落。

起初據傳有數十人受困，但消防人員已陸續將人救出，共有37人輕傷送醫，但目前均無大礙，而商場在大火撲滅後也已經關閉。目前初步推斷是起火店鋪的電線出現短路，才會釀成這次意外，但詳細起火原因還在進行調查。