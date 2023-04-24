21年大愛不間斷！屏東夫婦辭工作掏腰包　無私顧19高需求童獲表揚

▲屏東夫婦彭湘明（左）、陳錦平（中）21年來擔任家扶寄養家庭，榮獲衛福部績優表揚。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



記者陳崑福、蔡怡萍／屏東報導

溫馨感恩的母親節將至，屏東彭湘明、陳錦平夫妻，在長達21年的期間內持續發揮大愛光輝，從未中斷地擔任家扶寄養家庭，獲頒衛福部表揚績優寄養家庭；57歲的妻子陳錦平溫和有耐心，56歲的丈夫彭湘明堅毅有責任，2人本身育有一對兒女，其中小女兒自幼便與寄養童共同成長，看到父母親的辛勞以及寄養童的需求後，主動攻讀醫療領域的兒童身心及復健科，現在已是一名大型醫院的語言治療師，持續為有需要的孩童付出專業能力。

彭湘明、陳錦平這21年來從未拒絕照顧寄養童，迄今共照顧過19名寄養童，這些孩子中有腦傷、中度智能障礙、唇額裂、過動症、發展遲緩、癲癇、熱衰竭體質的孩子，這些困難高需求的孩子，未讓彭湘明與陳錦平產生退卻，反而責無旁貸一肩扛起，讓人看到無私的愛與偉大。

陳錦平表示，自己的孩子是托保母照顧而認識寄養服務，後來與夫討論決定辭掉工作，專職家庭主婦照顧自己子女，同時參加寄養家庭訓練，增加自己的親職知能。

自民國91年那一通屏東家扶的安置電話響起，就無怨無悔地照顧來到家裡的每名寄養童；面對肌力不足的遲緩童時，除了尋求早療協助外，也會主動添購昂貴輔具來強化訓練；若是照顧過動症的孩子，也會每日陪伴孩子在住家附近跑跳宣洩精力；當寄養童有意願學習獨輪車，也不在乎自己的年紀及體能負荷量，仍親身陪伴一起學習，即使過程中不斷跌落，但為了建立寄養童堅忍毅力、及陷入困境時勇於面對的精神，還是起身拍拍衣袖撐起笑容，「永不放棄的陪伴」，正是兩夫妻最真實的寄養服務精神。

彭湘明表示「不期不待沒有傷害」，是當照顧寄養童遇上瓶頸時的自我勉勵話語，能清楚知道這些特殊的孩子是需要時間來等待成長及改變，若是過於在意反而會亂了步調；陳錦平則說，21年從未休息地照顧孩子沒有不辛苦的，但能夠看著寄養童一天比一天成長，就是他們最大的欣慰。

夫妻倆都認為，寄養家庭可以照顧孩子一時、卻不能照顧他一輩子，但他們都把握著共同生活的每一刻，讓孩子可以安穩的在充滿愛與關懷下成長、茁壯，這樣就彌足珍貴了。