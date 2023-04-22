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歐盟新任駐美大使曝光！　她曾「率團訪台」助設代表處

▲▼立陶宛外交部副部長、前駐歐盟大使聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）。（圖／翻攝自Facebook）

▲立陶宛外交部副部長、前駐歐盟大使聶琉嫻娜。（圖／翻攝自Facebook）

記者張方瑀／綜合報導

外媒獨家消息指出，立陶宛外交部副部長、前駐歐盟大使聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）將接任歐盟駐美國大使。聶琉嫻娜與台灣淵源深厚，她曾在2022年6月擔任立陶宛經濟暨創新部政務次長期間率團訪台，也曾出席我國駐立陶宛代表處之活動，並推動成立該國駐台經貿代表處。

《Politico》取得歐盟一份4月14日的內部任命備忘錄顯示，聶琉嫻娜在眾多競爭者中獲選成為下一任歐盟駐美大使。據了解，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）希望能和美國建立更緊密的關係，包含烏克蘭政策在內的安全問題，而聶琉嫻娜在立陶宛外交部的工作重點是處理歐盟相關事務，在布魯塞爾和歐盟各國推動烏克蘭政策中發揮了重要作用。

▲▼立陶宛經濟暨創新部政次聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）結束訪台行程，今（15日）離台前舉行記者會。（圖／翻攝自外交部直播）

▲聶琉嫻娜去年離台前舉行記者會。（圖／翻攝自外交部直播）

這次歐盟派駐新任美國大使是屬於和安哥拉、尚比亞等國同樣的輪調之一，此職位的任命將由歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）決定，目前尚未正式對外宣布；而原任歐盟駐美大使的希臘前外長蘭布里尼迪斯（Stavros Lambrinidis）將轉任歐盟駐聯合國大使。

聶琉嫻娜在推特表示，她很榮幸能夠成為歐洲強化跨大西洋關係的一份子，是一大挑戰也是重要的責任，是一份相當令人興奮的工作。《Politico》指出，聶琉嫻娜能脫穎而出的原因在於其東歐背景的優勢，加上在美國擁有良好人脈。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）19日表示，這代表著立陶宛在歐盟制度中取得的重大成就之一，雖然在開心之餘也有點感傷，但這不管對聶琉嫻娜個人或整個立陶宛來說，都是一大勝利。

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