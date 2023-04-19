　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人笑：二次元老婆　內行解答

▲綠色人行道「激凸」被拍到！一票人笑：二次元老婆　內行解答。（圖／原PO授權引用）

▲綠色人行道中間凸出去一塊。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

為了避免人車爭道，不少馬路都劃設「標線型人行道」。台北一名網友日前在大安區一條巷弄裡，猛然發現綠色人行道中間突起一塊，忍不住笑虧「像激凸」，而網友們也被戳笑，直呼「怕不長眼的撞電桿」、「低頭族專用」。

網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見原本筆直的綠色人行道，中間因為有路燈，所以等比例凸出去一塊，這讓他超不解，直呼像激凸，「附近的巷子，只有它畫成這樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，一票網友表示，「雖然不好看，但視覺上的提醒很有效」、「可以預防撞燈桿」、「我比較想知道，行人走到那會順著拐一下彎嗎」、「但是蠻可愛的欸」、「怕不長眼的撞電桿」。

也有不少人附和打趣道，「燈不轉路轉」、「二次元老婆的平面圖」、「誠意十足」、「P圖修腰的人離去後留下背景在原地」、「本來是平的，只是長痘痘」、「低頭族專用」。

PO文也釣出內行，直言「民國80年台灣公路總局明訂法規，路緣標線需視距主要幹道寬縮兩米且不得截彎取直，以此減少民眾在行進中不小心撞路燈及電線桿」、「最短寬度要90公分，輪椅才能過，所以才會畫成這樣」、「人行道淨寬有最小限制1.5m（若受限當地道路現況條件可縮小至0.9m)，如果是照路燈前後的人行道直直畫，路燈位置人行道淨寬會低於0.9m；話雖如此，中間突出這塊還真的是蠻好笑的」。

根據「人本交通手冊」指出，標線型人行道的寬度尚無下限規定，但建議比照實體人行道，寬度不得窄於1.5公尺，而通行寬度則要保持在0.9公尺以上。

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
李明璇宣布不選板橋立委！　有「資深議員」再挑戰
快訊／警局搜出毒品！　4名員警被帶走
快訊／林昀儒突宣布退賽！　緊急返台檢查
快訊／出訪新加坡　侯友宜：讓中華民國再次起飛、就從新北開始
快訊／下暴雨！國道2車追撞　回堵5km
快訊／下午起風樹倒了！　新莊女騎士遭擊落
快訊／最強春雨發威！　9縣市發布大雨特報
法國男當街痛毆「短裙櫻花妹」！她痛苦抱頭跪地　殘暴影片曝
制止國小雙胞胎兒看手機　單親爸竟被噴酒精...留下萬元失聯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃花來了！農曆三月12生肖運勢曝　 屬馬甜蜜蜜、屬猴得良緣

快訊／高雄無預警停電釀2起電梯受困　台電搶修還有300戶摸黑

婆婆「突帶孫女衝娘家」嚇壞全場　結局爆感人！網友羨慕翻了

曾格爾不認「壞壞人夫」！她揭2者「插」距：活體進入與摸摸茶

快訊／最強春雨發威！9縣市大雨特報　雨彈轟炸區出爐

首創米其林三星登機！華航攜手頤宮　4／21起美加歐航線驚艷上菜

罕見「複合日食」明午登場逢春雨來襲　天文館提供網路直播

跳完舞常半夜痛醒！20歲女大生驚見「髖關節磨損」　禍首竟是它

奧萬大2熱門暑期營隊開放報名　早鳥優惠價最高可省3000元

總票數逼近十萬！臺大盃熱舞大賽「熱血雙強」強勢領先

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

桃花來了！農曆三月12生肖運勢曝　 屬馬甜蜜蜜、屬猴得良緣

快訊／高雄無預警停電釀2起電梯受困　台電搶修還有300戶摸黑

婆婆「突帶孫女衝娘家」嚇壞全場　結局爆感人！網友羨慕翻了

曾格爾不認「壞壞人夫」！她揭2者「插」距：活體進入與摸摸茶

快訊／最強春雨發威！9縣市大雨特報　雨彈轟炸區出爐

首創米其林三星登機！華航攜手頤宮　4／21起美加歐航線驚艷上菜

罕見「複合日食」明午登場逢春雨來襲　天文館提供網路直播

跳完舞常半夜痛醒！20歲女大生驚見「髖關節磨損」　禍首竟是它

奧萬大2熱門暑期營隊開放報名　早鳥優惠價最高可省3000元

總票數逼近十萬！臺大盃熱舞大賽「熱血雙強」強勢領先

兄弟一壘多達11人！高宇杰也加練　助總盼他有更多出賽空間

快訊／大甲媽遶境在即！顏清標恐缺席起駕儀式　顏寬恒回應了

深夜車窗被打破！女目睹「黑熊狂喝69罐汽水」　滿地空罐傻眼

人口數將被印度超越　陸：人口紅利要看「質量、人才」

玻璃屋旁是綠油油田野！不限時礁溪咖啡廳　西瓜吐司徐若瑄也愛吃

永慶房屋推「買屋力找房」搭配「線上問」　幾個步驟就能找到理想房

「阿公不見了」他急PO網協尋　斗六警員6小時後終於尋獲

那瑪夏與企業聯手種吉野櫻造林　打造賞櫻、觀螢、啖桃勝地

慘！大都會強投又受傷　先發已3人進傷兵名單

桃花來了！農曆三月12生肖運勢曝　 屬馬甜蜜蜜、屬猴得良緣

女見魔術師變出所選撲克牌　露驚訝表情！網歪樓：牌呢

生活熱門新聞

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

雷雨彈開炸！劇烈降雨轟3縣市　挾雷擊、9級↑強陣風

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

雷雨帶殺到門口了！越晚雨越大　明降雨最劇「豪雨彈熱區出爐」

師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線

馬祖關場又封港！旅客困2天怒了

洗衣機拆洗費用高　達人揭無痛保養5撇步

內灣老街買「包餡草仔粿」　一咬傻眼了

終於鹹魚翻身！3生肖接「財神」富貴擋不住

LINE悄上架「1元麥香奶茶」　購買連結曝光

豪雨來了！全台今起下3天　最劇時間曝

更多熱門

相關新聞

檢舉達人曝「台北最有感政績」　居民點頭

檢舉達人曝「台北最有感政績」　居民點頭

台北市長柯文哲將於本月25日卸任，網上就有不少話題談論，「柯文哲做得好不好？」台北一名檢舉達人就點出，他最有感的政績就是「綠色人行道」，而住家附近亂停放的車輛，少掉近乎九成。

台北適合開休旅車？他指綠色人行道讓路更窄

台北適合開休旅車？他指綠色人行道讓路更窄

直擊綠色人行道新用途！他質疑：484失敗政策

直擊綠色人行道新用途！他質疑：484失敗政策

南市新完成2處標線型人行道

南市新完成2處標線型人行道

關鍵字：

綠色人行道標線型人行道

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳不藏了「終於官宣喜訊」！

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

下載APP「霜淇淋免費吃」

蔡尚樺在家「脫衣超香一幕」被洗窗師傅看光！

雷雨彈開炸！劇烈降雨轟3縣市　挾雷擊、9級↑強陣風

更多

最夯影音

更多
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！
男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面