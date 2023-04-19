綠色人行道「激凸」被拍到！一票人笑：二次元老婆　內行解答

▲綠色人行道中間凸出去一塊。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

為了避免人車爭道，不少馬路都劃設「標線型人行道」。台北一名網友日前在大安區一條巷弄裡，猛然發現綠色人行道中間突起一塊，忍不住笑虧「像激凸」，而網友們也被戳笑，直呼「怕不長眼的撞電桿」、「低頭族專用」。

網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見原本筆直的綠色人行道，中間因為有路燈，所以等比例凸出去一塊，這讓他超不解，直呼像激凸，「附近的巷子，只有它畫成這樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，一票網友表示，「雖然不好看，但視覺上的提醒很有效」、「可以預防撞燈桿」、「我比較想知道，行人走到那會順著拐一下彎嗎」、「但是蠻可愛的欸」、「怕不長眼的撞電桿」。

也有不少人附和打趣道，「燈不轉路轉」、「二次元老婆的平面圖」、「誠意十足」、「P圖修腰的人離去後留下背景在原地」、「本來是平的，只是長痘痘」、「低頭族專用」。

PO文也釣出內行，直言「民國80年台灣公路總局明訂法規，路緣標線需視距主要幹道寬縮兩米且不得截彎取直，以此減少民眾在行進中不小心撞路燈及電線桿」、「最短寬度要90公分，輪椅才能過，所以才會畫成這樣」、「人行道淨寬有最小限制1.5m（若受限當地道路現況條件可縮小至0.9m)，如果是照路燈前後的人行道直直畫，路燈位置人行道淨寬會低於0.9m；話雖如此，中間突出這塊還真的是蠻好笑的」。

根據「人本交通手冊」指出，標線型人行道的寬度尚無下限規定，但建議比照實體人行道，寬度不得窄於1.5公尺，而通行寬度則要保持在0.9公尺以上。