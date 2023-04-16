曾擁6家公司　退休特工與台塑纏訟14年：我要的是司法正義

▲陳廷軒出示台塑集團97年度年報，還記載這件購屋糾紛 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

台灣第一位被吸收為美國情報人員的陳廷軒，原本創業開建設公司，身價有上千萬美金，在他退休返回台灣，也創建了6家公司，在金融風暴期間，因緣際會認識台塑集團創辦人王永慶，付了2566萬頭期款，買下了台塑集團位在台北車站對面亞洲廣場大樓26樓，卻因房價回穩，台塑不願低價賣，讓他無法成交，頭款還拿不回來，氣的他怒告台塑，但官司纏訟14年，讓他生心俱疲，希望司法還他公道！

陳廷軒在2008年4月間，因與王永慶是樓上樓下的鄰居，2人在搭電梯的時候結識，漸漸地有了好交情，當時全球金融海嘯，各國經濟崩盤，王永慶委託代賣公司以一坪34萬，拋售在台北車站對面的亞洲廣場大樓26樓的房產，總金額2.566億元，陳廷軒立刻開了500萬支票，後續給了2566萬元當頭期款。

原本美事一樁，卻造化弄人，7月間貸款銀行要將尾款2億3100萬元用印撥給台塑，但房價回穩，一坪漲到180萬元，台塑竟拖延用印撥款時間，導致陳廷軒違約無法完成賣賣，頭期款2566萬元也拿不回來，當時他不知如何是好，立刻聯繫還在美國的王永慶，請他主持公道。

王永慶得知後不可置信，打算盡快返回台灣，協助陳廷軒處理；同年10月15日半夜，王永慶在美國紐澤西州住家，突然身體不適緊急送醫，上午9時許仍宣告不治，陳廷軒面對老朋友驟逝，又因購屋引發糾紛，讓他相當難過，也決定寫信給王永慶的兒子王文洋，闡述與他父親約定的交易過程，希望他能協助，沒想到信件石沈大海，氣的他怒告台塑。

由於與財團官司，往來的銀行紛紛抽銀根，導致陳廷軒資金周轉困難，在台的6家公司被迫結束，他整個人幾乎完全崩潰，就在此時，妻子提出離婚要求，子女也對他相當不諒解，因此還罹患憂鬱症，獨居到鄉下雞舍的工寮，靠著繪畫、賣畫過生活。

為了打官司，他陸續把積蓄拿出來，請了20多名律師，歷經14年的纏訟，仍舊敗訴，成為他心中永遠的痛，80歲白髮蒼蒼的陳廷軒訴說著往事，皺著眉頭，一生為了國家做諜報工作，落得妻離子散，他沈痛地說「我要的是司法正義！」

▼80歲的陳廷軒隱居在鄉下工寮繪畫 。（圖／記者陳以昇攝）

▼陳廷軒畫下自己的女兒及孫子 。（圖／記者陳以昇攝）

▼80歲的陳廷軒拿著與特工頭子的合照 。（圖／記者陳以昇攝）