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17歲外甥女露腰　變態姑丈凍未條掏槍想洩慾：妳的下面流口水

▲桃園市何姓男子2019年3月與友人參加毒趴，見少女可欺竟趁機襲胸摸臀指侵，最後鎖門硬上得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲姑丈替外甥女擦藥時，竟意圖不軌欲性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名男子替17歲外甥女擦藥、按摩時，竟生色心撫摸她下體，噁稱「妳的下面流口水」、「我的下面也流口水了」，欲強行硬上，外甥女強力抵抗下才未得逞。台中地院考量少女接受姑丈道歉，依成年人故意對少年犯強制性交未遂罪處1年7月，緩刑2年。

判決指出，少女小琳（化名）因工作緣故，於2021年8月間暫住在姑丈家，同月28日晚間11時許，小琳因搬重物腰部不舒服，請姑丈幫忙擦藥。

當小琳趴在沙發露出腰部時，姑丈按捺不住性慾，假意讓小琳轉成正面橫躺，掀開衣服按摩肚子稱「可以讓腸胃變好」，手卻逐漸往下摸，直接掀開短褲、內褲，撫摸其下體，小琳嚇壞立即出聲拒絕。

但姑丈稱「妳的下面流口水」、「流口水就是想要性交的意思」，還自曝「我的下面也流口水了」，脫褲準備性侵，小琳堅持起身欲離開卻遭強行拉回，姑丈說「小聲一點」、「一下下就好」、「不要讓樓上哥哥聽到」、「隔天阿姨要上班，不要打擾她」，最後在小琳強行踢踹下，姑丈才作罷。

事後小琳因此事留下嚴重陰影，無意間想到就會開始哭泣、噁心，不敢跟家人說，也害怕跟中年男子擦身而過，之後小琳向學校輔導老師哭訴，全案才曝光。

審理時姑丈辯稱，她不確定小琳是否滿18歲，過程只是單純按摩，辯護人則稱他並未勃起，無性侵之犯意。

法官認為，小琳描述性侵害未遂過程之前後證詞大致相符，無重大瑕疵，且案發前雙方互動良好，應無誣陷之必要，認定姑丈犯性侵外甥女未遂，惟小琳出庭表示，她不需要任何賠償，只希望能收到道歉，而姑丈也確實在庭上致歉，因此依成年人故意對少年犯強制性交未遂罪處1年7月，緩刑2年。可上訴。

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