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【廣編】2023台北世貿家電大展　聲寶家電寵粉寵上天5告讚

▲▼家電展,聲寶,5告讚。（圖／聲寶提供）

▲即日起-4/17聲寶世貿家電展推出五種超讚活動。

圖、文／聲寶提供

即日起-4/17聲寶世貿家電展，推出五種超讚活動，第一讚在展場購買聲寶指定家電送抵用券500元，免費到店內品嚐日本關西正統「莞固和食」，莞固店內還有「聲寶家電」等你來體驗。第二讚滿額2萬立即抽LED電視大獎、500元優惠券等好禮大方送，只在展場4天，好買又好玩！第三讚買指定家電上網登錄「聲聲愛禮」可抽機票、家電等百萬豪禮，總額超過300萬，寵粉寵上天，買到就賺到！第四讚推出6000放大術，眾多商品下殺61折起，一起購省更大！第五讚現場購買大家電，可享加價折風扇、捕蚊燈、微波爐等夏季商品現折500元，下殺35折起！

夏季到來，購買聲寶空調搭配節能貨物稅補助最高省5000元(汰舊換新補助3,000+貨物稅減免最高2,000)，聲寶智慧空調「淨禮嗨」，超值好禮多選1，DC扇、氣炸鍋、微波爐、吸塵器等好禮大方送！

買大家電現場超值小家電現折500元、35折小家電精省加價購，萬物齊漲，聲寶陪你一起抗漲！聲寶展區五、六、日三天，每個小時都有精彩的舞台活動，可與小金剛阿寶互動、遊戲拿精美小禮、加LINE好友送禮等，超多驚喜等你來拿喔！活動詳情搜尋聲寶Fans Fans粉絲專頁及官網！

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