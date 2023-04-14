無敵星星排第9！《瑪利歐》10大人氣角色曝

▲改編自遊戲的《超級瑪利歐兄弟電影版》已經上映。（示意圖／翻攝自任天堂官網）

記者李芷萱／綜合報導

由任天堂所開發的瑪利歐相關遊戲和作品，受到許多玩家的喜愛，改編自遊戲的《超級瑪利歐兄弟電影版》，也有不少好評，認為各種彩蛋、角色音樂充分展現瑪利歐這經典電玩，值得老玩家回味，也值得帶小孩一起欣賞同樂，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，整理出10大網友熱議的人氣角色（包含道具、NPC），來看看心目中的最愛有沒有上榜吧！

TOP 3，碧姬公主

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金髮碧眼的碧姬公主是蘑菇王國的統治者，粉色洋裝是她的經典裝扮，雖然常被網友揶揄綁架頻率，被視為典型電子遊戲中的「遇險少女」，但她個性謙遜有禮，又善於交際，具有聰明和冒險精神的女性形象，很受女性玩家喜愛。

TOP 2，路易吉

路易吉是瑪利歐的雙胞胎弟弟，個性溫順膽小，主要穿著綠色工作服，頭戴L字型標誌的帽子，為瑪利歐遊戲系列的第二號代表人物。路易吉人氣相當高，被封為綠的人氣者。另外，任天堂也推出許多與路易吉有關的遊戲，像是《路易吉洋樓》、《路易吉醫生》等，都相當受到玩家喜愛。

TOP 1，瑪利歐

瑪利歐作為主角，人氣位居第一名不意外！主要穿著為紅襯衫配藍色工作服，戴著有M字型標誌的帽子，身高偏嬌小，個性善良、樂觀、充滿正義感，多次挫敗庫巴綁架碧姬公主的計劃，是一位勇猛的英雄，其相關遊戲系列合計已在全球賣出超過5億份，被認為是史上最成功的遊戲角色之一。

▲無敵星星排名第九。（圖／網路溫度計提供）