快訊／上周每日併發症+86、增17死　疫情持平「不影響417口罩鬆綁」

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

新冠病例統計不再每日報數，改以「周」為單位宣布，中央流行疫情指揮中心今（13）日公布最新數據通報，上周平均每日新增86例併發症，17例死亡，與前一周相比屬於持平；另公布最新變異株定序結果，BA.2.75仍排名第一。指揮中心表示，清明連假後疫情仍處於低點，不影響4/17口罩鬆綁。

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▲指揮中心4/13公布變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內自3/20新制實施後，上周(4/8-4/13)每日平均新增86例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前七日(3/31-4/7)之每日平均新增84例持平。

上周平均每日新增17例死亡，亦較再前一周(3/31-4/7)之每日死亡平均數15例相當；死亡個案中，99%具慢性病史、63%未打滿3劑疫苗、95%為60歲以上。綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情持續處於低點，與連假前疫情狀況持平。

▲指揮中心4/13公布中重症及併發症病例趨勢。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，上周新增檢出36例Omicron亞型變異株確定病例。其中24例本土個案分別為15例BA.2.75、4例BA.5、2例BF.7、2例XBB (均非XBB.1.5)、1例BQ.1；另12例境外移入分別為9例BA.2.75、3例XBB (含2例XBB.1.5)。

近四周監測總計，本土主流病毒株仍為BA.2.75 (66%)，其次為XBB(15%)及BQ.1(10%)，須持續密切觀察。 WHO表示BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2、CH.1.1、XBB及XBF等變異株具較佳傳播力及適應力，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，且BA.5次世代疫苗對變異株具保護力，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

指揮中心說明，全國COVID-19疫情持續處於低點，惟連假後疫情易出現波動，尚須觀察。重症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

▲指揮中心說明4/17起搭車口罩規定鬆綁。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心規劃，如疫情穩定，4月17日起放寬戴口罩規定，搭乘公共運輸交通工具以及特定運具時改「建議」戴口罩，要求全程戴口罩場所只剩下「醫療照顧機構」與「救護車」2個場域。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。

另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。