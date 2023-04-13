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房間搜出A書+飛機杯！他被古板媽痛罵「噁心無恥」：我當沒生你

有男網友抱怨母親想法古板，不但愛亂搜他的房間，還不准仍是單身未婚的兒子有任何生理需求。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲有男網友抱怨母親想法古板，不但愛亂搜他的房間，還不准仍是單身未婚的他有任何生理需求。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

隨著現代社會風氣開放，性事對許多年輕人來說，已經不是什麼難以啟齒的禁忌話題。但有一名男網友抱怨表示，他自認是個有「生理需求」的正常男性，在自己房間有放一些跟性有關的物品，但同住的媽媽個性保守，不但擅自闖入他的房間，還搜出他用鞋盒私藏擺放的飛機杯跟Ａ書；當保守的媽媽看到這些，馬上將原PO痛罵一頓，不但開譙他邪淫、太噁心，詛咒他「墮地獄」、「我當沒生你」，還要求原PO去看醫生，讓身為兒子的他超傻眼，對媽媽無言以對。

原PO在Dcard以「我媽說我噁心無恥，禁止我有性欲（慾）」為題發文，洋洋灑灑貼了數十張與母親對話的截圖，先是抱怨自己的媽媽，很愛藉像是倒垃圾、關窗戶等理由，進去他房間亂翻東西。最近他在房內私藏的A書及飛機杯，被媽媽刻意翻找出來，母親搜出這些與性有關的物品後，開始對他奪命連環Call，不先檢討自己不尊重孩子的隱私，還先發制人痛罵他「你需要看醫生」、「我當沒生你」等羞辱的言語。

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男網友說，他願意聽從母親指示去看醫師，請醫師來當公正第三方，來告訴母親，一般男性都有性的需求，看A書、用飛機杯，都是很正常的事情，還跟母親放話，以10萬元為賭注，如果醫生認為原PO不正常，他就心甘情願付10萬元，並反過來質疑母親，難道過去年輕的時候，對性難道都沒有需求跟慾望嗎？

男網友坦言，媽媽對性的觀念古板，甚至認為他「結婚前都不能有任何性慾」，已經對他的生活造成困擾，希望網友們發表意見，一起來說服他的母親。

網友看完後紛紛覺得，「要去看醫生的是你媽吧」；也有人勸原PO，不要再跟媽媽溝通了」、「她的觀念已形成多年，不用想說服她了」。

原PO後來也更新進度表示，母親看了眾多網友的留言後，想法還是沒有變，他強調，還是會去聽醫生怎麼講，然後把自己的東西清一清，過自己的生活，已放棄跟媽媽再溝通了。

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