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江啟臣曝未公開民調　喊話：「憲法九二」才是全民最大公約數

▲▼立委江啟臣主持「4月份民本調查－雙英出訪外交與兩岸調查」發布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

前總統馬英九日前赴陸進行祭祖交流之旅，返台後提到「九二共識活過來了！」國民黨應延續這樣的論述，引發討論。對此，國民黨立委江啟臣12日就在臉書公布一份未曾公開的「內參」民調，強調「基於中華民國憲法的九二共識」（憲法九二）就是全民最大公約數。

江啟臣表示，這兩天，關於「九二共識」、「憲法九二」及《中華民國憲法》的討論未有稍歇，除馬英九訪問中國大陸所帶來的漣漪外，總統蔡英文過度偏廢的外交政策，及蔡政府走不通的兩岸關係是最根本原因。他提到，除了10日啟思民本基金會公佈「雙英出訪」最新民調外，他也要跟大家分享一份未曾公開「內參」民調，這份民調是他在中央黨部服務期間，於2020年7月2日至7日委託TVBS民調中心所作民意調查，共計完成1,012份有效樣本，手機、市話各半。

江啟臣解釋當時背景，正逢蔡英文第二任期剛就職，也是民進黨聲勢最高的時刻，大環境極度不利藍營，綠營支持者在民調中表態的意願強烈。

江啟臣指出，這份民調題目首先問到，「在兩岸關係方面，整體而言，請問您支不支持在『九二共識』的基礎上，繼續發展兩岸關係？」，全體選民中，44.5%表示支持，37.0%表示不支持，支持比例領先7.5%；在中間選民部分，38.9%表示支持，30.9%表示不支持，支持比例領先8.0%；在20-29歲年輕選民部分，29.4%表示支持，47.1%表示不支持，反對比例領先17.7%。

接著的題目是，「有人認為，應該在「中華民國憲法基礎下的九二共識」，簡稱「憲法九二」，來與對岸進行交流。請問您支不支持在「憲法九二」基礎上，繼續發展兩岸關係？」在全體選民中，48.6%表示支持，29.6%表示不支持，支持比例擴大領先到19.0%；在中間選民部分，40.6%表示支持，26.1%表示不支持，支持比例擴大領先到14.5%；在20-29歲年輕選民部分，37.0%表示支持，37.0%表示不支持，兩者完全一致。

江啟臣分析，TVBS與啟思民本民調，雖然調查方法不同、時間點不同，大環境不同，但是整體方向幾乎一致，加上馬英九日前出訪中國大陸，清楚地證明幾件事。他指出，第一，中華民國與《中華民國憲法》是臺灣人民最大公約數；第二， 馬英九在中國大陸多次強調《中華民國憲法》與中華民國，證明「中華民國憲法九二」是可以繼續努力的方向。

江啟臣指出，第三， 九二共識所代表「求同存異」、「尊重差異」與「兩岸和平」的精神，在臺灣一直是主流與多數；第四，「基於中華民國憲法的九二共識」（憲法九二），能夠讓「全體選民」、「中間選民」、「年輕選民」更加認同，避免遭到綠營與對岸曲解。

江啟臣最後強調，「國際空間」與「兩岸關係」維繫台灣生存的命脈，民主自由是台灣的核心價值，中華民國是2,300萬人共同的名稱，也才是臺灣對內團結，對外空間唯一的道路。

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