復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

▲復興航空235號班機2015年墜落基隆河，造成43死悲劇。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

復興航空GE235班機2015年2月4日因人為疏失墜毀基隆河，造成43人死亡慘劇，而飛機失事前機翼呈90度角擦撞高架橋和計程車的影片，也成為了代表性新聞畫面。事發當下，原以為是飛機故障，機長奮力拉抬機身，避免飛機撞向市區，不料經解密黑盒子，真相大逆轉，確認是機師不當操作釀禍，從英雄變狗熊。

2015年2月4日上午10時45分，由臺北松山機場前往金門尚義機場之復興航空235號航班準備起飛，當時機上共有58人，包括5名機組員。10時55分，飛機起飛不久，突然高度驟降並向左側翻轉90度，左機翼先一輛行駛於環東大道上的計程車，接著墜毀於北市南港區、內湖區與新北市汐止區交界，造成43人罹難。

事發當下，原以為是飛機故障，機長奮力拉抬機身，避免飛機撞向市區，然而根據飛航安全調查委員會調查，發現當時二號發動機在飛機位於1,200英尺時自動順槳，並觸發主警報，一號發動機仍維持正常狀態。不料，機長廖建宗卻將一號發動機油門收回，隨後飛機發出失速警告，儘管機組員立即重啟發動機，飛機已來不及拉高，導致墜毀。

《國家地理頻道》也曾在《空中浩劫》系列節目中解析空難發生原因，發現當初駕駛飛機的廖建宗，在第一時間察覺二號引擎警告音響起時，竟然喊出「解除自動駕駛」指令，且副機師曾要求正駕駛按程序執行「確證」，機師卻未理會，讓鑑識人員當場聽了全都倒抽一口氣，不敢相信他會做出如此離譜的判斷。

節目中解釋，當螢幕顯示飛機的二號引擎異常時，理應該由2位機師交互檢查，但當時機長竟直接跳過檢查動作，自行決定關閉一號引擎，導致飛機瞬間失去動力，直到墜機前數秒，機長才發現大事不妙，驚喊「我關錯引擎了」，然而為時已晚，最終導致飛機墜毀，43人不幸罹難。

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