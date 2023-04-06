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去日本注意！當地猴痘升溫　羅一鈞憂連假效應「疫情燒回台灣」

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

猴痘疫情持續，疾病管制署今（6）日公布上周新增2例本土猴痘，個案都是北部本國籍男性，分別居住台北市與新竹縣，不過比起前一周新增個案略減。疾管署副署長羅一鈞指出，要觀察清明連假效應，民眾有無延遲就醫，其次是連假期間國人出國多，特別是日本猴痘疫情升溫中，擔心連假後可能有境外移入引起本土疫情。

我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診23例病例，年齡介於20多歲至50多歲間，以性接觸感染為主；其中16例為本土，分布為台北市5例、新北市3例、高雄市、新竹縣各2例，宜蘭縣、苗栗縣、新竹市、雲林縣各1例。

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疾管署今日公布上周新增2起本土個案，羅一鈞說明，比起前一周新增4例本土要略減，但是否因為連假期間民眾延遲就醫，或者另一個擔心的點是因為清明連假很多人出國，特別是有很多人去日本，而日本猴痘疫情升溫當中，就算這波看起來稍微趨緩，還要注意是否因為連假後，境外移入引起本土疫情「目前沒有鬆懈的本錢」。

▲▼猴痘疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

▲猴痘疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

國內開放「近6個月內曾有高風險性行為者」(如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)進行暴露前預防(PrEP)疫苗接種。疾管署統計，截至4月5日共計完成1,416人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種25人及暴露前預防(PrEP)接種1,391人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1,343人。

第一階段疫苗不到10分鐘就被搶光，增購疫苗已經在上周抵台進行檢驗封緘作業，羅一鈞今日宣布第二階段規劃，自4月10日(星期一)下午2時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平臺 」進行意願登記，及選擇欲前往接種之醫院。

▲▼第二階段猴痘疫苗合作醫院。（圖／疾管署提供）

▲第二階段猴痘疫苗合作醫院。（圖／疾管署提供）

羅一鈞說明，本階段意願登記平臺自本月10日下午2時開放後，開放時間為每周一至周五，上午9時至下午5時(周末及例假日不開放)，預計提供約2.5萬個名額，且接種服務醫院擴大至全國各縣市(離島縣市除外)共48家合作醫院。考量提升群體免疫力及疫苗涵蓋率等因素，現階段PrEP接種對象仍先以「皮內」注射方式接種1劑為原則。

目前猴痘個案需治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，累計23例個案僅剩3例住院中，另20例已經出院。羅一鈞指出，整體個案平均住院天數16.6天，2月本土病例以來最久是隔離28天，30多天個案則是去年的境外移入病例。

針對隔離時間過長，上周疾管署專家會議研擬新規定兩大方向：第一、疑似個案採檢完可以回家等候通知，不用立刻在醫院隔離，第二、有醫療照護需要才需「住院隔離」，已無住院需要，家中條件合適，原則上可以返家自我照護，自我健康管理到結痂脫落為止。

羅一鈞表示，隔離規定預計明天（4/7）下午和衛生局各縣市開會，蒐集執行面相關反應與意見，但不會明天就定案，還要蒐集意見、處理配套，下周二記者會說明規定修改狀況。

▲▼第二階段猴痘疫苗接種流程。（圖／疾管署提供）

▲第二階段猴痘疫苗接種流程。（圖／疾管署提供）

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