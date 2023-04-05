偷吃同學老婆！小王被抓包竟傳訊大讚「水一堆」：謝謝你借我用7年

▲台南人夫發現妻子出軌自己的高中同學，對方被抓包後竟還傳簡訊狂酸，氣得他一狀告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台南報導

台南一名人夫發現妻子外遇，且小王還是他的高中同學，且兩人交往時間長達7年之久。更誇張的是，小王在被抓包之後，竟毫無悔意，還傳訊息嘲諷人夫，「你親愛的老婆很靈活、很會動」、「謝謝你借我用了7年」等語，人夫忍無可忍，憤而對小王提告求償。法院審理後，判小王須賠償60萬元。

人夫指控，他與妻子結婚多年，而小王為他的高中同學，彼此熟識，小王也知道妻子是他的配偶，卻仍與妻子發生多次性行為，且兩人交往時間還長達7年之久，他一直到2022年6月間才察覺到這段不倫關係，讓他大為崩潰。

人夫表示，小王在被發現後，竟毫無悔意，還不斷傳訊息挑釁、嘲弄，甚至是騷擾，不僅破壞了他的家庭、婚姻，還讓他因此受人指點，他忍無可忍之下，決定對小王提告求償。

庭審時，小王否認與人妻發生性行為，且刑法通姦罪早就被大法官釋字宣告違憲，因此配偶權並不受到法律保障，人夫不得以此來求償，因此請求法官駁回人夫之訴。

不過，法官調查發現，小王在被發現後，還傳訊息給人夫，內容提及，「對了，你親愛的老婆很靈活，很會動，又很會主動搖，摸一下水就一堆，真的棒」、「他說以前跟你用的時候心裡都是想著我呢？」、「全身上下我都用過吃過了，她要玩我就陪她玩，這樣你以後還用的下去我也真佩服你了，最後謝謝你借我用了7年啊」等語。

另外，法官還發現，人妻曾傳訊質問小王，為何要傳簡訊給丈夫，還指丈夫並沒有做錯事，並不應該受到羞辱，「且我每次要分手，就被恐嚇要把事情告訴他，7年來我心裡很愧疚、很害怕你」，小王則回應，「「也是啦！我們才7年的感情，當然比不過你們快20年的感情」、「我沒威脅你7年好嗎？」

此外，人妻也出面作證，並且當庭承認外遇事實，法官因此認定小王侵害了人夫配偶權，判他須賠償人夫60萬元。全案可上訴。