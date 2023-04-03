陸軍飛官激戰應召妹！爽喊「屁股不錯」　妻向軍方檢舉下場超慘





▲王姓少校大戰應召妹「琳琳」，事情曝光後直接葬送軍旅生涯。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合報導

陸軍航空第601旅直升機飛行官王姓少校，經同袍介紹性交易管道後，多次找應召妹琳琳「紓壓」，還回頭和同袍分享「一直抖，插得不要不要的，下面很漂亮」、「屁股不錯」等感想。王妻發現丈夫嫖娼後氣得向軍方告發，王少校因此被記2大過並勒令退伍，王不服提起行政訴訟，但仍被台北高等行政法院法官判決敗訴。

判決書指出，王姓少校被王妻向軍方檢舉，於2019年1月至2020年4月間，多次到營外買春，經軍方查證屬實，以2大過勒令退伍處理。王姓少校原先向軍方評議會聲稱，透過伍姓同袍的介紹與暱稱「琳琳」的女子前往飯店，但兩人只是「按摩」，並未進行「性交易」。

評議會質問王姓少校，若僅是按摩，「3P」、「一直抖，插得不要不要的，下面很漂亮」、「屁股不錯」、「3/1/1」是否是從事按摩行為會提到的用語，王姓少校對此無法明確解釋。

此外，王姓少校與妻子的聊天紀錄中提及，「有婚外情、求妳原諒、原諒我好嗎、就是沒戴套、我知道我錯了。」評議會再問若是單純按摩，是否需要戴套，王男仍無言以對。

王姓少校對軍方勒令退伍決定不服，訴願遭駁回後提起行政訴訟，他主張與妻子感情長年不睦已分房許久，才會出去抒發個人情慾，儘管如此也並未影響工作表現，而且未造成部隊軍事核心利益受損，之後也獲得妻子諒解，加上本事件並未涉及媒體報導，沒有影響到軍譽等。

王姓少校再指出，如今雙方已離婚，並就剩餘財產分配、未成年子女扶養、管教等事達成和解，況且服役期間考績都正常無重大違失行為，現在離服役期滿20年只剩2年多，因個人家庭因素而被部隊記大過2次還勒令退伍，明顯不符比例原則。

法官綜合王姓少校與琳琳、伍男及原配偶的聊天紀錄等事證，認定王男觸犯《陸海空軍懲罰法》言行不檢、不守社會秩序、經民眾檢舉有損軍譽等，軍方決議並無不妥，至於伍男因當時未婚，情節與王男不同，被記申誡2次並沒有不公平，因此駁回王男訴求，維持軍方審議結果。