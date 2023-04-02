「費芯」狹路相逢　徐巧芯狂抓費鴻泰手：要收回罷免粉專的讚嗎

▲費鴻泰回應，罷免徐巧芯「百分之百不是我按的」，他們有很多位小編，至於是哪個小編按的不可考。（圖／翻攝自費鴻泰臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯的初選大戰殺得刀刀見骨，徐巧芯日前指控費鴻泰追蹤、按讚臉書粉絲專頁「罷免徐巧芯」，嗆費是「偽君子」，費鴻泰今（2）日則回，「百分之百不是我按的」，哪個小編按的不可考。不過後來兩人上午於中崙市場掃街拜票時強碰，徐不斷近身靠近費鴻泰，笑著高喊，什麼時候要把罷免徐巧芯的粉絲粉絲專頁按讚收回？」但費並沒有理會，場面一度混亂。

徐巧芯與費鴻泰今天上午分別於中崙市場掃街拜票，起初並沒有碰到面，後來徐巧芯看到費，便一個箭步衝上前緊握住費鴻泰的手，費鴻泰收手後笑說這樣手會很痛，徐巧芯立刻抓緊機會狠酸，「這樣就手痛怎麼進立法院打仗？」費鴻泰則說，「我們應該槍口對外，不打內戰。」

接著費鴻泰轉身繼續拜票，徐巧芯則跟緊在後頭狂喊，「什麼時候要辯論？什麼時候能一起辦辯論賽？」由於市場內相當擁擠，徐巧芯不斷擠至費鴻泰身邊，甚至笑著高喊，「什麼時候要把罷免徐巧芯的粉絲專頁按讚收回？」不過顯然費鴻泰只想專心與選民互動，並未多理會便繼續掃街拜票。

▲費鴻泰、徐巧芯市場拜票狹路相逢（圖／徐巧芯辦公室提供）