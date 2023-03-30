快訊／內湖火燒車漏油復燃！拖吊人員遭火吻「3度灼傷」送醫搶救

記者黃彥傑、柯振中／台北報導

台北市內湖區30日上午發生火警，行愛路一棟辦公室大樓地下室汽車起火，消防人員到場佈水線搶救，撲滅火勢後收隊離場。不料拖吊業者晚間6點多到場作業，車輛竟又發生漏油起火的事件，導致工作人員滑倒、全身受到80％的3度灼傷，傷勢十分嚴重，目前已被送往內湖三總搶救。詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

▲台北辦公大樓地下室火警，拖吊人員作業一半遭燒傷。（圖／記者黃彥傑攝）



▲▼消防隊員先已將火勢撲滅，豈料晚間車輛漏油復燃，導致拖吊人員遭火燒傷。（圖／記者黃彥傑攝）

