新北社區巴士驚見「超正櫻花妹」駕駛！網喊揪團：來去平溪囉

▲有汐止網友發現，社區巴士近來出現一個女駕駛，打扮充滿日式風格，本人還是正港的「櫻花妹」。（圖／翻攝自汐止集團）

圖文／CTWANT

一般人對公司司機會社區巴士駕駛的印象，多半是有點年紀的中年大叔，負責握方向盤開車。但最近有新北市汐止的網友，在搭乘F920社區巴士時，發現司機竟然是一位穿著日本服裝開車的可愛妹妹，且這名可愛又美麗的駕駛，從車上所貼的司機名牌，看起來是個日本人。不少搭過這名「櫻花妹」所開巴士的網友，紛紛大讚她開車很平穩，引來不少網友揪團「來去平溪囉」。

昨日有網友在臉書《汐止社團》中分享「搭中午的F920，遇穿著粉衣紅裙日式服裝的年輕女駕駛，當場稱讚：妳好漂亮啊，可惜她沒有回覆，只好默默欣賞，司機穿搭別緻，乘客看了跟著心情好。」

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而從網友所分享的照片可發現，車內有一張用日文印著「運轉手」的A4紙，上頭標示的駕駛員姓名，看來是日本人，引發大家討論，原來開車的司機，是個正港的「櫻花妹」。

而有搭乘過該名「櫻花妹」司機所駕駛的社區巴士網友，分享搭乘經驗提到，「她很可愛開車技術又好」、「坐過幾次，開車技術比男生司機佳，非常平穩，不會急煞急停，開車技術也很流暢，乘坐起來很舒服。搭到她開的免巴時，內心就會忍不住一股小雀躍」。

而還有不少網友打趣直說，「我決定要搬家了」；還有網友發現這班F920的社區巴士會到平溪，紛紛揪團直呼「來去平溪囉」。

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