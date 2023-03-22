LinkedIn驚人履歷曝！他超衰「去哪工作都倒閉」　FTX、瑞信全待過

▲LinkedIn一名用戶自2012年來換過5間公司結果全都倒閉。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

跨國求職網站領英（LinkedIn）近來出現一份驚人的履歷，原來是一名求職者從2012年開始總共待過5家公司，但這5間公司目前已全數倒閉或被併購，嚇人的「做一間倒一間」資歷讓網友不經大嘆，「哪個老闆敢用他呀？」

彭博社記者Trung Phan在推特po出一張LinkedIn的履歷截圖，可以看到這份履歷的用戶從2012年開始至今換了5份工作，但最特別的是這5間公司現在已經全數倒閉，讓Trung Phan不禁大嘆，「這個人實在是太倒楣了吧！」

Person can’t catch a break pic.twitter.com/Pe9eht9fPg — Trung Phan (@TrungTPhan) March 19, 2023

首先是2012年的第一份工作，他在這裡當了5年的研究助理，而這間公司就是大名鼎鼎的矽谷新創公司Theranos，這間號稱能「以1滴血驗百病」的公司估值一度突破90億美元，但創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）被踢爆數字造假，目前因詐欺罪被判入獄。

他2017年來到全球共用辦公室龍頭WeWork擔任業務開發，但這間公司在2019年傳出財務危機，接著於2021年被併購。在2019年他短暫休了一年的假，而履歷上也清楚表示休假原因是「看看我前面兩間的老闆」。

他後來於2020年進入加密貨幣平台FTX擔任業務經理，而FTX於去年宣告破產，震驚幣圈，創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried）目前依詐欺罪受審中。他接著於2022年加入矽谷銀行（SVB），但不幸的是這家銀行也在今年3月宣布倒了。

更慘的是，他目前最後一份工作是2023年進入的瑞士信貸（Credit Suisse，瑞信），目前該公司也因財務問題，即將併入瑞銀集團（UBS Group）。

許多網友紛紛留言表示，「哪個老闆敢用他呀？」、「說是巧合也真的太扯了」、「沒看過這麼衰的人」、「下次他要去哪間面試前先告訴我好嗎？」、「真的不敢和他當同事」。