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增4例猴痘皆男性「宜蘭、苗栗首見本土」　匡列14名高風險接觸者

▲▼疾管署發言人羅一鈞3/21疫情周報記者會說明。（圖／疾管署提供）

▲疾管署發言人羅一鈞3/21疫情周報記者會說明。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(21)日公布國內新增4例猴痘確定病例，分別是3起本土病例、1起日本境外移入，都是本國籍男性。本土個案分布於新北市、苗栗縣、宜蘭縣，其中苗栗縣、宜蘭縣是首度出現本土猴痘。總計匡列高風險接觸者14人，有5人經評估將安排接種疫苗，預計最晚監測至3月27日為止。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，這4名個案發病日介於今(2023)年3月3日至3月5日，因身體陸續出現發燒、鼻塞、頭痛、疲倦、口腔潰瘍、腹瀉、紅疹、淋巴結腫大、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月14日及3月15日確診陽性。

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疾管署副署長羅一鈞表示，這4例個案目前均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關中高風險接觸者共14名，其中有6名同著者、8名非同住者，已進行衛教並自我健康監測21天，最晚至3月27日，並且有5人經過評估有意願安排接種疫苗；另52名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

▲▼猴痘疫苗預約接種流程說明。（圖／疾管署提供）

▲猴痘疫苗預約接種流程說明。（圖／疾管署提供）

我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診16例病例(10例本土及6例境外移入)；確診病例均為男性，年齡介於20多歲至50多歲間，中位數約30多歲，以性接觸感染為主。

羅一鈞表示，目前本土病例都沒有找到彼此的關連性，屬於散發個案，無法確認是否有群聚事件出現。不過，這不一定是傳染鏈有很多條，只是說無法透過疫調發現關連性，但可以確定社區風險持續提高。雖然病例數沒有每周呈現倍增情況，但是民眾猴痘風險持續提高，所以呼籲高風險民眾來登記接種疫苗，建立社區免疫防火牆。

疾管署說明，該署已完成猴痘疫苗接種規劃，對象除確診個案的高風險接觸者及正痘病毒屬實驗室操作人員等由衛生單位安排提供接種服務之外，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」(如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)，自今日下午3時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記，及選擇欲前往接種之醫院

考量現階段疫苗量有限及疫苗特性等因素，接種作業採事前登記預約、集中接種、並以「皮內」注射為主方式辦理，以達疫苗最大效益。已先設置6家合作醫院提供接種服務，分別為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、高雄市立大同醫院。

▲▼猴痘疫苗接種合作醫院。（圖／疾管署提供）

▲猴痘疫苗接種合作醫院。（圖／疾管署提供）

疾管署強調，為有利於後續安排登記民眾的接種服務，請民眾填寫意願登記時務必如實填寫正確資訊，如未至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記，恕無法提供接種服務。

完成意願登記後，疾管署將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知民眾可以至選擇的接種醫院進行門診預約掛號。請民眾於收到可預約掛號通知後，儘早至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。

疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

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