嘉義透天厝開轟趴飄臭味　搜出K他命、毒咖啡包、槍彈

▲興安警執行巡邏聞開毒趴音樂聲，查獲仿土耳其製ZORAKI91式手槍及毒品 。（圖／警方提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市政府警察局第二分局興安派出所轄區內新興重劃區住宅、豪宅及大樓林立，尤其新興住宅區內大多為租客，為避免從事各項不法情事，該分局對重劃區域內巡邏強度均相對提高，興安派出所詹姓所長於15日執行巡邏勤務時，發現轄區興美二路某透天新建住宅可疑人聚集喧嘩，音樂聲音過大且疑似開毒趴，引起警方注意並主動查獲槍枝、毒品案件。

派出所接獲民眾反映，興美二路某透天新建住宅門前經常停放改裝豪車，出入人員複雜，側面訪查附近住戶均表示該戶出入人員類似新聞報導中所稱的8+9少年仔，所以附近居民皆不敢多與接觸，派出所已將該處列為重點巡邏處所，本月15日詹姓所長執行巡邏勤務時發現該戶門口隨意亂停車輛，屋內傳出吵雜喧嘩及音樂聲，研判屋內人數眾多疑似在開毒趴，屋外又飄散一股疑似K他命的味道，故以無線電通報支援，待支援警力到場後以優勢警力執行清查工作。

該戶租客廖嫌應門時，屋內烏煙瘴氣，空氣中充斥著吸食K他命的味道，且一眼就看見客廳桌上大喇喇的放置K他命香菸，另屋內還有在場蔡姓友人等5名在場開毒趴，詹所長立即執行搜索，並在廖嫌2樓房間內查扣具有殺傷力之手槍1把(含彈匣)【仿土耳其製ZORAKI91式手槍】、子彈5發、各式包裝之毒品咖啡包共199包等贓證物。順利防止毒品及槍械流入市面，全案警方訊問後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及違反毒品危害防制條例等罪，移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義市政府警察局第二分局表示，近來各類毒品氾濫，影響社會治安甚鉅，為防止毒品毒害民眾，警方加強查緝不鬆懈，警方除依法移送偵辦外，並將持續擴大追查各類毒品之來源。