接種AZ後8天頭痛、發燒！　桃園40多歲女「爆血栓」獲賠60萬

記者嚴云岑／台北報導

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第197次會議紀錄，獲賠最高金額為60萬元，為桃園市40多歲陳姓女性，接種疫苗8日後出現發燒、頭痛等情形就醫，因檢驗符合「血栓併血小板低下症候群（VITT）」，經專家核予救濟金60萬元，為本次會議中核發最高的一例。

指揮中心發言人羅一鈞表示，本次核予救濟19案年齡介於10多歲至60多歲之間，AZ疫苗屬我國最早開始接種之COVID-19疫苗，當次審議的案件剛好多數屬此階段案件。

本次核發案例中，另一例獲賠金額較高的案例為台中市40多歲賴姓女性，接種疫苗15日後因發生喘、牙齦出血等情形就醫，經檢驗結果與臨床表現符合「血栓併血小板低下症候群（VITT）」，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」 第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟 金新臺幣 50 萬元。

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本次專家會議共審理122件疫苗接種受害救濟案例，其中19例獲得理賠，金額介於5000元至60萬元之間，其中AZ就佔了15件，占比約79%。另有BNT與莫德納救濟案例，患者分別於接種後出現發燒、心悸、胸悶、尋麻疹等，獲賠5千至1萬元。