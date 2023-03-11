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中華隊越級打怪！她一早抖喊「義大利太強」　球迷：是贏美國二隊

網搜小組／劉維榛報導

中華隊第2戰以11比7逆轉爆打義大利，就連世界棒球經典賽（WBC）的官方推特、IG也發文讚賞中華隊勇猛之態，讓世界看見台灣。但過了一夜，財經網美胡采蘋仍發文驚呼「義大利真的太強了，早上想起來還在抖，原來他們的人都在大聯盟打，好可怕！」底下網友也直呼「你以為打贏的是義大利，其實是美國二隊！」

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊張育成的2分砲追平分，成為逆轉氣勢的重要關鍵。（圖／記者李毓康攝）

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對於中華隊奪下勝利，胡采蘋在今（11）日發文自嘲，「義大利真的太強了，早上想起來還在抖，原來他們的人都在大聯盟打，好可怕！」

底下引來一票球迷也認證回應，「義大利上一場對古巴就打贏，義大利很厲害，台灣隊更厲害」、「隊上超過3分之2的球員在美國出生，當然就是在美國大聯盟或獨立聯盟的體系打球」、「感覺近二十年國際間越來越重視棒球，有些隊變強了」、「你以為打贏的是義大利，其實是美國二隊」、「其實昨天我們是跟美國隊打」、「我們算越級打怪」。

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊得預賽首勝。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊第2戰拿下首勝。（圖／記者李毓康攝）

事實上，台南Josh曾分析，以「A組的真正王者義大利！比王建民還可怕的滾地球怪物！」為題發布影片，他說很多人都不覺得義大利是棒球強國，「但是呢，在經典賽千萬不可以小看義大利，因為義大利向來在經典賽都會找來非常多美國職棒體系的球員」，只要稍微有一點義大利血統，就能代表義大利出賽。

台南Josh透露，義大利這次同樣找了很多美國職棒體系的球員，他在查詢球員資料時，「名字一打進去，出生地幾乎都是美國，他們真的可以算是美國二隊了」。

回顧昨（10）日振奮一戰，中華隊在第4、5局一度守不住義大利的攻勢，陷入5比7落後，所幸第4棒的張育成在6局下敲出一計2分砲，幫助中華隊追平7比7，成為整場比賽氣勢逆轉的重要關鍵。

到了7局下，中華隊再攻下一分，瞬間豬羊變色，重新領先義大利隊；8局下「中職全壘打王」吉力吉撈・鞏冠補上一支3分砲，成功讓中華隊以11：7擊敗義大利隊，讓整個台灣都嗨了。

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊吉力吉撈・鞏冠。（圖／記者李毓康攝）

▲吉力吉撈是致勝英雄！（圖／記者李毓康攝）

對此，義大利總教練皮亞薩（Mike Piazza）坦言，比賽中自家選手也發生幾次失誤，或許因為這些失誤改變比賽局勢，讓台灣把握住機會，「也可能像剛剛說的噪音（指場邊球迷歡呼應援與啦啦隊的帶動嗨跳），多少有受影響，我們撐過來了，這是一場很棒的比賽。」

▼隊啦啦隊帶動全場球迷，超嗨！（圖／記者李毓康攝）

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊賽事，由峮峮、林襄等中職5隊啦啦隊員組成的「經典女孩」在洲際棒球場帶動全場球迷一起為中華隊加油。（圖／記者李毓康攝）

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