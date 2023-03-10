快訊／疫情再降3成！今本土+8913「連2天跌破萬例」　另增54死

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增8913例本土病例及185例境外移入；另確診個案中新增54例死亡。本土病例比上周同日減少34.1%，且連續兩天跌破萬例，指揮中心發言人羅一鈞表示，預估未來三天都有望壓於萬例以下。

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▲指揮中心3/10公布新冠疫情統計資訊。（圖／指揮中心提供）

指揮中心將於3月20日進一步解封，屆時輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除；僅有符合COVID-19併發症(中重症)條件之民眾需通報並隔離治療。

國內也從3月6日起實施「疫苗+1」催種活動，提升疫苗覆蓋率，指揮中心公布昨日新冠疫苗疫苗接種26,808人次，羅一鈞表示，活動開始後每天都有約2萬多人接種，情況還不錯，由於3/20部分解封，若民眾擔心社區遇到檢驗陽性的人，建議接種疫苗以保護自己。

根據指揮中心統計，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第一劑94%、第二劑89%、基礎加強劑接種率0.9%、追加劑接種率76.5%，第二次追加劑接種率23.7%(65歲以上接種率46.9%*)。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。