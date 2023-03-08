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今晨8.9℃　下波「雨來了」急凍6度

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲周日晚變天。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（8日）清晨全台最低溫出現在新竹縣峨眉的8.9度。氣象專家吳德榮提醒，周日晚起鋒面抵達、挾冷空氣南下，最新模擬強度為「強烈大陸冷氣團」或「大陸冷氣團」的機率皆存在，部分平地將下探6或7度的極低溫。

氣象局持續發布「低溫特報」：

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►今晨至上午低溫區域

【黃色燈號（寒冷）】

新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局預報員廖經翔接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天輻射冷卻影響，早晚比較冷，白天回溫滿明顯，各地都可接近24度以上；周四起水氣稍增加，尤其是在東半部，花東沿岸有些零星飄雨，其他地區多雲到晴。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

廖經翔說，周日水氣明顯增多，東半部和北部山區有局部短暫雨；下周一或下周二冷氣團或強烈冷氣團南下，各地氣溫下降，尤其是中部以北和宜蘭，預估下周二清晨是最冷時間，北部低溫12、13度，中部13、14度，南部16、17度，宜蘭12度，花東14-16度；下周二白天起，冷空氣逐漸減弱。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周日晚起鋒面抵達、挾冷空氣南下，北台天氣明顯轉變，氣溫遽降，鋒面快速脫離，下周一下午轉乾冷，下周二天氣晴冷，清晨將出現最低氣溫。

吳德榮分析，最新模擬強度為強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團的機率皆存在，台北測站約可降至12或13度，但因有夜間「強輻射冷卻」加持，部分平地將下探6或7度的極低溫，應注意！

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