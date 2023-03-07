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伊朗女學生遭毒氣攻擊擴及「25省約230校」　當局首度逮人

▲▼伊朗女學生連環中毒案。（圖／路透）

▲伊朗女學生連環中毒案。（圖／路透） 

文／中央社

伊朗過去幾個月頻頻發生女學生神秘中毒事件，內政部副部長米拉赫馬迪今天宣布，當局首度出動逮人。根據國會真相調查委員會成員，共有25省大約230所學校曾受影響。

法新社報導，米拉赫馬迪（Majid Mirahmadi）告訴國營電視台：「根據情資機構的情報研究措施，已有一些人在5個省份落網，相關單位正進行全面調查。」

自去年11月底開始，多間學校陸續發生中毒事件，學生回報校園飄出「不舒服的」臭味後，出現呼吸急促、噁心、暈眩等症狀，一些學生被送醫治療。

國會真相調查委員會成員阿沙法里（Mohammad-Hassan Asafari）昨天告訴伊朗學生通訊社（ISNA）：「（31省當中的）25省內有大約230所學校曾受影響，超過5000名男女學生中毒。」

「目前正進行多項檢驗，以查明中毒的類型和原因。迄今還沒取得關於涉案毒物類型的明確資訊。」

這波神秘中毒事件引發民眾憤怒，並要求當局有所作為。

事件也引來國際關切。西方國家呼籲展開獨立調查，特別是因為傳出首批中毒事件前不久，伊朗全國剛好開始抗議22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死。艾米尼被控違反伊朗嚴格的女性服儀規定，在被捕後死亡。

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