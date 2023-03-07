劉冠軍盜國安秘帳2億！執行署賣他台積電股票　追回1.29億犯罪所得

▲劉冠軍。（圖／法務部調查局）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

國安局前上校劉冠軍1999年間管理外交機密帳戶「奉天」、「當陽」帳戶，竟利用職務之便從中A走近2億公款，2000年犯行曝光潛逃大陸。對此，士林地檢署2月初將劉冠軍名下的台積電等4檔股票囑託行政執行署士林分署拍賣，日前已全數賣出，在扣除相關稅費後，合計成功追徵1億2915萬餘元。

劉冠軍1999年間利用職務之便，陸續侵占國安專案鉅額經費及孳息，並於案發後立即潛逃出境，經前國防部高等軍事法院檢察署及士林地檢接續發布通緝在案，但劉冠軍至今仍未到案，導致無從追訴其犯行。

不過，士林地檢署仍鍥而不捨運用刑法沒收新制相關規定，向士林地院聲請單獨宣告沒收劉冠軍與其妻子名下財產並追徵價額。經士林地院裁定准許沒收劉冠軍未扣案的犯罪所得1億5404萬5,007元，若無法沒收或不宜執行沒收的，則追徵其價額。

案經確定後，士林地檢即依裁定，除自行查扣劉冠軍的帳戶存款外，另將先前所查扣其名下的4檔股票，包括台積電20萬8309股、聯電19萬837股、華邦電46萬3669股、云辰9萬9858股等囑託士林分署執行拍賣。

由於這些股票存放於集保帳戶長達20多年，士林分署於收案後第一時間緊急啟動劉冠軍集保帳戶內股票的追徵作業，將這20多年來所生的股息股利全數一併查扣，並與士林地檢及國安局召開聯繫會議就委賣細節取得共識，隨即核發執行命令委託台銀綜合證券股份有限公司鳳山分公司代為變賣。

其中台積電目前每股單價已逾500元，因每日投資人委託交易的額度有所限制，且為避免大量一次賣出導致股價波動過劇，經士林分署與台銀證券鳳山分公司密切聯繫追蹤，台銀證券鳳山分公司陸續於5個營業日分批完成變賣，每股成交價都維持在該日平均行情之上，扣除相關稅費後，實際取得款項1億2904萬6,531元，連同扣收部分股票的減資款11萬954元，合計已先行成功追徵的價額為1億2915萬7485元。