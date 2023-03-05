浮潛被丟包！夫妻蜜月之旅「差點雙雙溺斃」　怒告求償1.5億

▲加州一對夫妻怒控，潛水旅遊公司把他們丟包在大海中央。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

加州新婚夫妻亞歷山大（Alexander Burckle）和伊莉莎白（Elizabeth Webster）前往夏威夷度蜜月，乘船出海浮潛卻被「丟包」，儘管拚命游泳呼救，卻只能眼睜睜看著船隻遠去，差點溺斃異鄉。他們幸運生還後，向潛水旅遊公司提告並求償500萬美元（約新台幣1.5億元）。

NBC等外媒報導，本案發生於2021年9月23日，聯邦訴訟則在今年2月底正式提出。夫妻倆與另外42名遊客大約上午10時50分抵達拉奈島（Lanai）附近下水，未料卻是噩夢的開始。

11時50分，夫妻倆回頭游了15分鐘，卻完全沒有靠近船隻，於是又埋頭狂游15分鐘，抬頭一看驚覺距離更遠了，立刻意識到大事不妙，大聲呼救、發射求救信號卻都沒有用。此時，他們距岸邊半英里（約800公尺），儘管試著冷靜漂浮，卻已經來到深水區，而且浪潮越來越洶湧，因此忍不住驚慌起來，非常擔心隨時都會溺斃。

▲拉奈島海灘。（圖／翻攝Google Maps）

幸好，2人都是浮潛老手，經過一番險象環生，終於在下午1時爬上拉奈島海灘，卻已筋疲力竭又脫水。後來，他們在居民協助下補充水分並撥打電話，茂宜帆船公司（Maui Sail Company）此時才發現少了2名遊客。

夫妻控告茂宜帆船公司怠忽職守及精神傷害，律師傑瑞德（Jared Washkoitz）表示，這趟旅行非常混亂，不僅沒有公布浮潛時間及範圍，沒有指定救生員，也未確保浮潛者兩兩結伴，甚至三次點名都漏掉亞歷山大和伊莉莎白。他直言，這起事件可能發展成另一個更悲慘的結局，「他們在水裡待了很長一段時間，如果他們不是年輕、健康而且有在運動的人，可能已經溺死了。」

不過，亞歷山大、伊莉莎白和茂宜帆船公司都沒有回覆媒體提出的評論要求。