▲原廠藥落入「三同」學名藥受益！這成分抗生素藥價調升逾2成。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

健保署藥價調幅2.1%創10年新低，今年調降品項達5475項，另有36項調升。醫審及藥材組組長黃育文表示，調升幅度最高的兩款藥品都是抗生素，因為原廠藥落入「3B」區間，基於同款同價原則，讓原本的學名藥也有不小增長，如「立妥適膜衣錠」每錠價格就從464元調升至575元，調幅為24%。

健保署今公布藥品價格調整清單，共計5511項藥品受影響，其中36項調升、5475項調降，另有8579項未調整，調整品項數為自2013年實施藥品費用支出目標制(Drug Expenditure Target, DET）起最少。

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根據健保署統計，今年調幅最大的前三名分別為心血管用藥、神經系統用藥以及全身抗感染劑用藥，平均調幅分別為8.92%、6.58%與6.34%。黃育文表示，今年降幅最高的「億必佳膜衣錠」原本是原廠藥，但因為已收載超過15年，也過了專利期，「今年分類從3A變成3B」，亦即從原廠藥價拉成與學名藥統一價，才會有高達近30％的降幅。

雖然多數藥品都調降，但今年也有學名藥因原廠藥落入3B區間受惠。3B收載藥品為學名藥或已過專利期的原廠藥，藥價調整是以「同品項、同含量、同劑型」進行綑綁，若某款原本隸屬於3A區間的原廠藥過專利期後被排入三同，其調降價格可能也遠高過原本學名藥價，才會讓藥價「有升有降」。

黃育文舉例，調升的36項藥品中，主成分為linezolid的2款抗生素「立妥適膜衣錠」與「“卡比”利挫德注射劑」分別從464元、784元調升至到575元、874元，增幅達24％與21％，未來價格將視用量與供貨情形而定，若維持市場價格穩定，就不一定會調降。

▼藥價調幅前3名之藥品藥理分類。（圖／健保署提供）