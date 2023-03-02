館長開箱吃「肉圓披薩」秒露結屎面！曝真實口感：必勝客不要告我

記者朱祖儀／綜合報導

必勝客（Pizza Hut）經常推出特殊口味披薩，近日又開賣期間限定的「呷霸王紅糟肉圓披薩」，吸引眾多網紅買來嚐鮮。「館長」陳之漢也買來開箱，不過吃了一口之後馬上面有難色，說出真實口感，並喊「必勝客不要告我！」不少人看到後，紛紛笑說「謝謝館長讓我省了一筆錢！」

▲館長吃了一口肉圓披薩，馬上露出結屎面。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

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館長近日分享開箱影片，開頭就說「肉圓怎麼做披薩，來看一下啊！」只見他一打開盒子就忍不住笑出來，並分析肉圓披薩的組成結構，並數起肉圓的顆數。接著他拿起一片淺嚐一口之後，隨即皺起眉頭，露出猙獰的「結屎面」，停頓了數秒才開始說心得。

館長直言「我覺得這不像披薩，這個Pizza Hut不要告我！」但他也稱讚，覺得必勝客很厲害，大家可以買來嚐鮮看看。而最後他還是誠實說出口感，「No Good、Very No Good，要披薩不披薩、要肉圓不肉圓」。

不少網友看到後紛紛笑說，「感謝！省下測試費了」、「披薩還是要正常的才好吃」、「個人覺得只放兩顆大肉圓的披薩才會大賣，怎麼看都會覺得好吃」、「肉圓就是要炸的，其它都旁門左道」、「打開的一瞬間我也笑了」、「謝謝館長試吃~ 省下幾百塊」、「義大利人10秒後到達現場」，還有人許願說「只有我在等蘿蔔糕口味嗎」、「我在等藥燉土虱或藥燉排骨口味的」、「筒仔米糕披薩應該快上市了」。

也有其他網友分享口感，「我前幾天吃過，味道是分開的，沒有融進去，感覺就是單買肉圓加單買披薩」、「很好吃好不好！上禮拜吃了二次」、「真道地台南口味，爆甜」。對於館長品嘗肉圓披薩的心得，《ETtoday新聞雲》記者實際致電詢問，必勝客僅回應「謝謝支持」。