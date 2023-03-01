真·藍白合！最美發言人祕戀吳敦義次子　前妻是台灣五大家族千金

▲2022.11.30 19:04 徐千晴與吳子文平時約會相當簡約，幾乎都是在簡餐店用完餐就回家。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊直擊，有「民眾黨最美發言人」之稱的徐千晴，與吳敦義次子吳子文多次共進晚餐、約會，2人相當低調，看似穩定交往中卻未公開戀情。本刊調查，出生於屏東的徐千晴今年32歲，從文化大學法律系財經法律組畢業後，前往上海復旦大學國際法學碩士班進修。隨後投身中國演藝圈，初期主要以拍攝電視廣告、偶像劇和電影為主，還曾與《後宮甄環傳》的女主角孫儷同台，2017年參演電影《阿九》擔任女主角，2019年成為網路綜藝節目《踏出城市心跳》的主持人。

隨後，徐千晴將工作重心移回台灣政治圈，家庭背景偏綠的她，一開始卻擔任國民黨新北市議員葉元之的助理，後來因認同民眾黨的理念，主動投履歷爭取民眾黨團法案助理一職。

後來，民眾黨海選副發言人，她再度毛遂自薦，獲黨主席柯文哲認同；去年九合一選舉前，則被委以高虹安競選辦公室發言人重任，亮麗的外型引起關注，選後因「護高」有功，被拔擢為民眾黨發言人。

▲外型亮眼的徐千晴（左），因去年選前擔任高虹安（右）的發言人受到關注。

對於感情生活，徐千晴曾在接受媒體訪問時自爆她是「智性戀者」，會不自覺地被聰明或有才華的人吸引，比如她比較不擅長金融、烹飪，如果另一半很懂理財或是很會煮飯，她就會不由自主地崇拜對方，進而感到心動。據此來看，吳子文的金融背景，或許是打動美人芳心的原因之一。

▲吳子文（右2）曾有過一段婚姻，時任總統馬英九（左2）也親自到婚宴現場祝賀。

至於48歲的男主角吳子文，曾有過一段婚姻，2009年他風光迎娶台灣五大家族之一的基隆顏家千金，婚禮冠蓋雲集，包括時任總統馬英九、時任立法院長王金平、時任國民黨主席吳伯雄等人都出席，不過，這段婚姻維持不到3年便告吹。

恢復單身的吳子文，感情仍極具話題性，離婚後住在香港的他，曾被媒體拍到在餐廳與一名外型亮麗的女性吃飯，雙方有說有笑，後來證實該名女子為曾被傳是周杰倫女友的藝人洪詠霖，當時媒體形容，吳與洪結束聚會時「慣性前後腳離開」，與此次本刊直擊他與徐的約會模式如出一轍。

只能說名人談戀愛包袱多，但單身的2人若是真心交往，相信外界也會不吝給予祝福。

本刊致電徐千晴求證，她僅簡單表示和吳子文是認識很久的朋友，還反問本刊：「照片會很醜嗎？」，至於本刊拍到的潮男只是黨工、文青男則是朋友，大家相約一起吃飯而已，最後更禮貌傳訊說「跟沒什麼名氣的我，你們辛苦了」。

另本刊亦聯絡吳子文母親蔡令怡女士，蔡則婉轉表示不方便提供吳的電話給本刊進行查證，也不清楚吳徐二人關係，蔡令怡說：「我兒子不是容易交到朋友的個性，如果有交到什麼朋友都會帶回來看，我是不知道有這件事啦！所以應該沒有這回事吧！」

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