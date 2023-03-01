碩士男運動後按摩男室友「偷摳肛門」　傳訊懺悔：讓你反感我道歉

▲碩士男運動後按摩男室友，趁對方睡著竟偷摳對方肛門。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市一名林姓男碩士日前替一名男室友按摩，按摩到一半男室友因疲累而睡著，不料他卻趁對方熟睡無力反抗之際，偷偷用手指隔著短褲伸入對方肛門摳一下。男室友驚覺下體有異立刻清醒，發現被林男猥褻後十分憤怒，提告對方妨害性自主。台南地院一審依乘機猥褻罪，判處林男6月有期徒刑，可上訴。

根據判決書指出，林男與受害人男子及另一名吳姓女子為室友關係，3人一起分租台南市東區一處房屋，3人剛開始日常相處十分融洽，幾乎不會為了生活瑣事爭吵，且林男曾經與受害人男室友一起健身運動，運動後林男也多次替男室友按摩放鬆。

林男2021年11月2日深夜在男室友的房間再次替男室友按摩，過程中男室友因為運動疲累，忍不住睡意趴在床上睡著，沒想到他卻突然心生歹念，趁著對方熟睡無力反抗之際，用手指隔著短褲伸入對方的肛門摳動。

男室友被猥褻後，因下體感覺疼痛，其實已經清醒，但為了避免雙方尷尬，假裝醒來時並未拆穿對方，但從此再也不信任林男，精神上也深受負面情緒困擾，甚至因此前往精神科診就醫，直到2021年12月23日致電113尋求協助，後續再報警向林男提告。

▲受害人遭猥褻後，精神上也深受負面情緒困擾，甚至因此前往精神科診就醫。（圖／翻攝自pakutaso）

台南地院一審審理案情，發現事件發生後，林男曾傳Line訊息給受害人，雙方寫到「如果可以，我還蠻想好好處理我們之間的疙瘩」、「不管如何，我還是要跟你說聲抱歉……，既然讓你反感，我就應該還是要道歉的，對不起」，受害人則回覆「我不知道有哪種室友，可以在幫別人按摩的時候，用手去摳別的人屁眼」。

受害人還說，「出於對人的信任，我沒有設什麼防，不代表你可以這樣做」、「針對這件事情，我不想再聽解釋，也不想要知道你的想法是什麽，你也不用特別做什麼彌補。重複提這件事情，只會加深我對事件的印象」。林男則回覆，「無論你是否選擇接受，我仍要對你表示深深的歉意，我錯了，實在對不起」。

一審法官表示，儘管林男否認犯行，辯稱道歉只是為了讓受害者心情好一點，並非是針對猥褻行為道歉，但根據雙方Line訊息內容、吳姓女室友及其他友人證詞，認為林男確實有猥褻行為，依乘機猥褻罪判處林男6月有期徒刑，如易科罰金為18萬元，全案可上訴。