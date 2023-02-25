首度走出校園　博嘉實小創校50年美展「記憶‧博嘉」學生親自導覽

▲台北市博嘉國小學生共同創作。（圖／博嘉實小提供）



生活中心／綜合報導

以美感教育為實驗教育理念的台北市博嘉實驗小學創校50年來，首度將美展移師校外，於「臺北市青少年發展暨家庭教育中心」五樓藝文沙龍，校方以「記憶‧博嘉」為想望，師生共同策劃主題美展，與家長和所有關心美感教育及實驗教育的民眾，共同分享學習成果。

「想不到我家妹妹幼兒園就能參加美展!」一位博嘉幼兒園家長開心的表示。這場美展的全體創作者，涵蓋博嘉實小K-6（幼兒園、一至六年級）每一位學生的作品，藉由鼓勵學生思考、創作及分享，創造高峰經驗。校方表示，展覽重點並非強調學生的畫工技術、不凸顯學生在某項藝術領域競賽成績，強調play together的共創精神「憶起玩美」，帶領學生創造美好的共感生活。

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校方指出，博嘉的學生親自上場解說每個展區的特色與意義。孩子解說美展作品，不但能訓練自己的口條與表達能力，還能分享自己籌備美展的心得。

博嘉實小指出，師生從土地記憶著手，採訪社區五十年重要人物故事。接著，說明博嘉校園課程的點滴，展現學生在玩樂中也能深刻學習公民素養、環境生態、健體、數學課程的美感內涵。帶領學生進行跨領域橫向交流，從摩登時尚、自主探索。

▲博嘉學生彩繪體育課用的匹克球拍。學生黃荷晏（左）與校長洪慧瑄。（圖／博嘉實小提供）



博嘉實小美展於2月24日至3月5日在青少年發展暨家庭教育中心五樓藝文沙龍展出，展區分成「過去/憶起」、「現在/玩美」、「未來/藝起」等三大區塊，免費開放參觀。

▲博嘉五十周年美展「憶起玩美」師生合照。（圖／博嘉實小提供）