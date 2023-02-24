健保藥品地板價採「浮動制」！依劑型而異　原物料太高可暫時上調

▲衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保署藥價調整清單延至3月1日公布，健保署長石崇良重申藥價調整三原則，另強調「地板價」會依照劑型而異，若遇原物料調漲不符製造成本，可在成本分析後做短期調整。而地板價只會往上調，除非自動化導入造成重大製程改變，才會重新檢討。

健保共收載1萬4千多項藥品，原本藥價一年一調，但受到新冠疫情影響，已經停砍兩年，今年恢復正常調價，約有6009項藥品受影響。

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石崇良今（24）日說明調整藥品清單延後公布原因，另重申藥價調整三原則，分別為：訂定藥品制定地板價，若低於地板價「也會只砍到地板價」，針對已缺貨藥品，則不會再砍藥價。如果業者對於砍價幅度有不敷成本的問題，也可以提交分析報告，健保署也會進一步討論。

石崇良表示，藥品調整地板價將採「浮動制」，會根據劑型有所區別，像是錠劑、膠囊、水劑，就會依成本不同訂有地板價。他舉例，若因原物料浮動，讓藥水瓶子不敷製造成本，業者就可做成本分析後提到健保署協商，對地板價進行短期調整。

健保署也預計在3月1日公布首批調整藥品清單，並在3月中公告，之後會給予2周緩衝期並搜集各界意見，藥價新制依然維持在4月1日上路。